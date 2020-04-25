AK Partili Burhan Kuzu'dan ''Ensar Vakfı yöneticisine'' tebrik

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi olayında “nüfuz ticareti” suçundan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Prof. Dr. Burhan Kuzu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atanan Ensar Vakfı yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ı tebrik etti. Kuzu, Yaramış hakkında "Geçmişte yaptığı başarılı çalışmaları yeni görevinde de sürdüreceğine yürekten inanıyorum" dedi.

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi olayında “nüfuz ticareti” suçundan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Prof. Dr. Burhan Kuzu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atanan Ensar Vakfı yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Yaramış tebrik etti.

Kuzu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Ahmet Yaramış‘ı tebrik ediyor, geçmişte yaptığı başarılı çalışmaları yeni görevinde de sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Allah mahcup etmesin.”

Ensar Vakfı yöneticisi Ahmet Yaramış, bugün (24 Nisan) Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Tarih Kurumu Başkanı atanmıştı.

Atamaya tepki gösteren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Yaramış’a “Atatürk düşmanı” diyerek, şunları söylemişti:



“Yani Erdoğan, Atatürk ve Kuvai Milliye düşmanı bir adamı öven Ahmet Yaramış’ı Atatürk’ün kurduğu Türk Tarih Kurumu’nun başına getirmiştir. Bu ülkede başka tarihçi yok mudur? Neden ille Atatürk düşmanı birisi getiriliyor? Bunun cevabını vermek zorundalar. Bu şekilde atamalarla insanların sinir uçları ile oynanmaya ve Türkiye’nin mayasını bozmaya devam ediyorlar.”