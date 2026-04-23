  1. Anasayfa
  2. Güncel
  AK Partili Efkan Ala'dan tartışma yaratan çıkışlar peş peşe geldi!

Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Kütüphane’de düzenlenen söyleşide Türk siyasetinde "makas değişikliği" yaptıklarını söyledi. AK Parti’nin kurulu düzenin mottolarını yıktığını savunan Ala, "Eskiden halk hükümet olurdu ama iktidar olamazdı" dedi. CHP’nin geçmişte iktidarı vesayet odaklarında aradığını iddia eden Ala’nın, "CHP'ye adresin sandık olduğunu biz gösterdik" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "AK Parti, CHP'ye adresin sandık olduğunu öğretti, gösterdi. İktidar, sistemin odaklarıyla ittifak yapardı. Anayasa Mahkemesi, Genelkurmay koridorlarında iktidarı orada arardı. CHP'yi o yollardan kurtardı" dedi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının düzenlediği ‘Kütüphane Sohbetleri' programı, AK Kütüphane'de gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın moderatörlüğünü yaptığı programa AK Parti Genel Başkanvekili Ala ve davetliler katıldı. Program, Ala ve Yayman'ın sohbeti ile başladı.

"AK Parti; Türkiye'de, siyasette bir markadır"

AK Parti'nin siyasete girdiği yıllara değinen Efkan Ala, "AK Parti; Türkiye'de, siyasette bir markadır. Çünkü siyasette makas değiştirmiştir. En önemli husus, Türkiye'de sistemle toplum arasında müthiş bir gerilim vardı. Adeta sistem toplumu kendi arzu ve istikametinde yönlendirmek ve biçimlendirmek üzere kurgulamıştı. Moderniteyi de tamamen insanların hayat tarzını değiştirmek üzere tanımlamıştı" ifadelerini kullandı.

"AK Parti ile birlikte halk, hükümet de oldu iktidar da oldu"

Herkesin kendi aklının kendisine yeteceğini düşündüğünü dile getiren Ala, "Ortak sorunlarımız var. Bunlara ayrıca zaman ayıramayız. Hepsini biz yapamayız. Ortak işlerimizin giderilmesini arzu ederiz ve yöneticiler seçeriz. Sistemin izin verdiği ölçüde seçilenler altyapı hizmetlerini yapardı. Belediyecilik hizmetlerini seçilmiş olan yöneticiler yapardı. Dış politikada kurulu düzenin mottoları var. AK Parti ile bu değişti. Halk, eskiden hükümet olurdu iktidar olamazdı. AK Parti ile birlikte halk, hükümet de oldu, iktidar da oldu. O yüzden makas değişti" diye konuştu.

"AK Parti, yanlışları siyaset yoluyla toplumun şiddete yönelmesine imkan vermeden çözdü"

Efkan Ala, "Hanımefendilerin ne giyeceğine, neyi konuşacağına, hangi dilde konuşulacağına mekanizma karar veriyordu. 28 Şubat en haysiyet kırıcı darbe bir müdahaleydi. İnsanların inancının üzerinden tank geçirdiğini düşündüler. Şimdi AK Parti, siyaset yoluyla bütün bu yanlışları şiddete sapmadan, toplumun şiddete yönelmesine imkan vermeden çözdü. Hepsini demokratik yollarla çözdü. Son derece kıymetli bir harekettir. Demokratik sabırla çözdü" dedi.

"Ne zaman büyük problemle karşılaştıysak referanduma gittik"

AK Parti'nin halkla ittifak kurduğunu vurgulayan Ala, "Kanıtı, ne zaman büyük problemle karşılaştıysak referanduma gittik, seçim kararına gittik, halka gittik. Cumhurbaşkanımız da ilk kurduğunda dedi ki ‘Bu partiyi halk kurdu, biz tabelasını astık. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır' dedi. Gerçekten de böyle oldu. Muhtıra verildi, hükümet tarafından yırtıldı ve halka gidildi" ifadelerine yer verdi.

"Ordumuz güçlendi, çünkü siyasetle değil kendi işiyle uğraşıyor"

Ordunun çok daha güçlü hale geldiğini belirten Efkan Ala, "18 bölge ve ülkede, bizim askeri varlığımız var. Barışa ve huzura hizmet ediyor. Savunma sanayiinde zamanında düşünmediğimiz gelişmeler oldu. 2010'a kadar biz parasıyla İHA ve SİHA'ları alamıyorduk, satmıyorlardı. Sonra biz bunları ürettik, başka ülkelere satar hale geldik. Ordumuz hiç olmadığı kadar güçlendi. Çünkü siyasetle değil kendi işiyle uğraşıyor" dedi.

"AK Parti, CHP'ye adresin sandık olduğunu öğretti, gösterdi"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti, CHP'ye adresin sandık olduğunu öğretti, gösterdi. İktidar, sistemin odaklarıyla ittifak yapardı. Anayasa Mahkemesi, Genelkurmay koridorlarında iktidarı orada arardı. CHP'yi o yollardan kurtardı. Siyaset milletle yapılır, milletle ittifak kurulur dedik. Millet referandumda ‘evet' dedi. Bunu da değiştirdik. Biz aslında bu ülkeye siyasi otoban yaptık. En önemli değişim. Biz aslında devletle, vatandaş arasına öyle bir gönül bağı kurduk ki bu bağ sökülüp atılamaz. Bu benim için daha kıymetli."

AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılının ilk sohbet programı, katılımcılar ile sohbetin ardından sonlandı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler efkan ala ak parti ak kütüphane CHP sandık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
