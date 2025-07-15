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AK Partili Egemen Bağış ile cübbeli Ahmet birbirine girdi

AK Partili Egemen Bağış ile cübbeli Ahmet birbirine girdi
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenaze törenindeki Bilal Erdoğan - Egemen Bağış gerginliğinde, eski AK Parti milletvekili ve eski büyükelçi Egemen Bağış ile kamuoyunca "cübbeli" lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü birbirine girdi.

Kanser tedavisi görürken geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'un cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile eski Prag Büyükelçisi ve AK Partili eski milletvekili Egemen Bağış arasındaki gerginlik gündem olmuştu.Hatırlanacağı gibi cenaze töreninde Bilal Erdoğan ile Egemen Bağış tokalaşmamış ve bu durum tartışmalara yol açmıştı.Tartışmalar sürerken konuya bu sefer de kamuoyunda cübbeli lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de dahil oldu.Ünlü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı ne kadar sevdiğini ifade ederek Egemen Bağış'a "Bakara Sureli" bir gönderme yaptı.

Cübbeli Ahmet, Bağış'ın Bakara Suresi ile dalga geçtiği iddiasına atıf yaparak şunları yazdı:

"Bilal Erdoğan Beyefendi’yi kalbimden Allâh için sevmemin sebeplerinden biri daha ortaya çıktı, şöyle ki; “Merhûm Yiğit Bulut’un cenazesinde Egemen Bağış’ın elini sıkmamış” diye haberler görünce merhûm Necîb Fâzıl’ın: “Dindar ve kindar” sözünü hatırladım ve “Herkes yağcı olmamalıydı, bazıları da dîninin kinini tutmalıydı.” diye düşündüm.

Allâh-u Teâlâ, “Bakara Sûresi kıyamet günü ashâbına şefâat etmek üzere gelecek” (Müslim, es-Sahîh, rakam: 804, 1/553) hadîs-i şerîfi hürmetine Bakara Sûresini Bilal Beyefendi’ye şefî’ eylesin ve dînî hassâsiyetlerinden dolayı her işlerinde ona tevfîkini refîk eylesin. Âmîn!"

Egemen Bağış'tan jet yanıt geldi


Egemen Bağış ise Ahmet Mahmut Ünlü'nün bu mesajını alıntılayarak bir yanıt verdi.

X hesabından bir paylaşım yapan Egemen Bağış, Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Bakara sureli iması" için "FETÖ iftirası" diyerek "dijital imtihanla sınanmış" ifadelerini kullandı.

İşte Egemen Bağış'ın o mesajı: 

"Hz. Mevlana demiş ya;
“Suskunluğum asaletimdendir.
Her lafa verilecek bir cevabım var elbet.
Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye?
Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye?”

Yıllar önce görüntülü dijital imtihanla sınanmış ve içinden yetiştiği kurumdan kovulmuş birinin kime hizmet ettiği belli olmayan yorumları bize "camdan evin varsa taş atma" sözünü hatırlattı.

Fakat biz yine de onun seviyesine düşmeyeceğiz.

Sayın Bakanımız Egemen Bağış bey ve Cumhurbaşkanımızın değerli mahdumu Sayın Bilal Erdoğan’ın kardeşlik hukuku Egemen beyin ilk milletvekili olduğu 2002 yılına dayanır ve ilk günkü kadar içten ve samimidir. O gün de cenaze öncesi vakit namazında camii içerisinde görüşüp selamlaştıklarının yüzlerce şahidi vardır.

Egemen Bey yıllar önce FETÖ iftiraları ortaya atıldığında suç duyurusunda bulunmuş ve kayıtların analizini gerek ulusal gerekse, uluslararası bağımsız ses laboratuvarlarına yaptırıp, montaj olduğunu ispat etmiş, raporları da yayınlatmıştı.

Gerçi bilime alerjisi olan, peşin hüküm veren, yanmaz kefen pazarlayacıları yine itiraz eder. Alıştık. Ama bu paylaşım onların gönlünü almak için değil, gerçeği merak eden kardeşlerimiz için. "

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Etiketler bilal erdoğan Egemen Bağış ahmet mahmut ünlü bakara bakara suresi yiğit bulut cübbeli Cübbeli ahmet
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