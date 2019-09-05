AK Partili eski başkanın vakfına ücretsiz tahsis edilen arazi geri alınacak

Esenyurt Çınar Mahallesi’ndeki belediyeye ait 25 bin 29 meterkarelik arazi 2011 yılında ilçe belediyesi tarafından eğitimi geliştirecek projelerde kullanmak şartıyla 25 yıl süreyle Yeşilköy 2001 Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı’na bedelsiz tahsis edilmişti. Tahsisin iptali istemiyle ilçe belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklifte tahsisle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay alınması gerekirken onay alınmadığı belirtildi. Belediye meclisinin alacağı tahsis kararının bir projeye dayanması gerektiğinin ifade edildiği teklifte “Yerinde yapılan incelemede tahsis edilen alanda söz konusu vakıf tarafından 2011 yılından bu yana herhangi bir faaliyette bulunulmadığı, tahsis üzerinden geçen yaklaşık 8 yıllık süreçte tahsisin amacına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı görülmüştür” denildi.

‘TAHSİS İPTAL EDİLMELİI’

Başkanlık teklifini değerlendiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Sayıştay’ın da bu tahsisin yapılış biçimini eleştirdiğini anımsatarak “Esenyurt’un önemli bir sorunu var biliyorsunuz, okul alanlarımız son derece yetersiz. Okul yapmak için yerimiz maalesef çok fazla yok. Bu tahsis kaldırılırsa daha sonra bu yer okul tahsisi için değerlendirilebilir. Gerçek şu: yanlış tahsis edilmiş, hiçbir işlem yapılmamış, dolayısıyla bu tahsisin iptal edilmesinde fayda var” dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Gökmen ise “Arsanın tahsis işleminde ilgili belediye kanununa aykırılıklar söz konusu, o nedenle iptal edilmesi gerekiyor. Bir belediye başkanının kamuya ait araziyi kendi vakfına bedelsiz olarak tahsis etmesi de işin diğer boyutu. Esenyurt kontrolsüz olarak büyüyen bir kent ve bu kentte birçok mahallede çocukların eğitim göreceği okul alanı yok. Bu ve bunun gibi alanların geri alınarak kamu yararı için, Esenyurt halkı için değerlendirilmesi ve yeni okulların yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Teklif bugün ilçe meclis gündemine gelerek karara bağlanacak.



