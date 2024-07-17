AK Partili eski belediye başkanı hakkında tutuklama kararı

Diyarbakır'da rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Bağlar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli F.K.'nin, kendisinden işini yapması karşılığında rüşvet istediğini iddia eden iş insanı N.B., geçen yıl ekim ayında polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, düzenlediği operasyonda, seri numaraları alınmış paraları iş insanından alan F.K.'yi, paraları aracına koyarken yakalayıp, gözaltına aldı. F.K. emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı S.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 2 Kasım’da adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Soruşturma kapsamında Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da savcılıkta ifade verdi. Beyoğlu'na adli kontrol şartı ile yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 8 Mayıs’ta 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti tutuklu belediye başkan yardımcısı S.A.’nın adli kontrolle tahliyesine, F.K.’nin tutukluluk halinin devamına, eski Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağına devam kararı verdi.

12 Temmuz’da Hüseyin Beyoğlu ile aralarında eski belediye çalışanlarının da olduğu 14 yakınının adreslerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda dijital materyaller, yüklü miktarda döviz ve altın ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Aramaların ardından Beyoğlu ve 14 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Aramalarda ele geçirilen yüklü miktardaki döviz ve altın ile şüphelilerin üzerlerine kayıtlı taşınmazlara tedbiren el konuldu.

RÜŞVET SORUŞTURMASI İDDİANAMESİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın rüşvet soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, Hüseyin Beyoğlu, S.A. ve F.K., hakkında TCK’nın ‘İrtikap’ suçunu düzenleyen 250’nci maddesine istinaden 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık F.K., iş insanı N.B. ve yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan S.A. ve eski Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise katılmadı. Duruşma tutuklu sanık F.K.’nin savunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından avukatlar savunma yaptı. Mahkeme heyeti, İçişleri Bakanlığı’nın davaya katılma talebinin olduğunu avukatlara iletti. Tutuklu sanık avukatları kararın reddini isterken, iş insanı N.B.’nin avukatları ise kabul etti. Heyet, İçişleri Bakanlığı’nın katılma talebini kabul ettiğini bildirdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık F.K.’nın tutukluluk halinin devamına, eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile ilgili de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

DHA