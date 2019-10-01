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  3. 01 Ekim 2019 17:30

AK Partili eski belediye başkanına ''yolsuzluktan'' hapis cezası

Bundan 2 dönem önce Adapazarı Sakarya’nın Pamukova İlçesi AK Partili Belediye Başkanı Feridun Turan hakkındaki 3 ayrı suçtan toplam 12 yıl 19 ay 37 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AK Partili eski belediye başkanına ''yolsuzluktan'' hapis cezası
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Adapazarı Sakarya’nın Pamukova İlçesinde 2004 ile 2009 yılları arasında AK Parti’den belediye başkanlığı yapan Feridun Turan, belediyeyi zarara uğratmak suçundan yargılandığı mahkemece 3 ayrı suçtan toplam 12 yıl 19 ay 37 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Karar istinaf mahkemesine gitti. Alınan bilgilere göre Pamukova ilçesinin eski belediye Başkanı Feridun Turan hakkında görev süresinin sona ermesi sonrasında İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu doğrultusunda ‘Zimmet, görevi kötüye kullanmak sahtecilik’ suçlamasından Sakarya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2010 yılında dava açıldı.

Başkan Turan ile birlikte toplam 13 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme eski belediye başkanı Feridun Turan’ı zimmet suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün, sahtecilik suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, görevi kötüye kullanmak suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 12 yıl 19 ay 37 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme aynı davada yargılanan Pamukova Belediyesine sahte mühendislik diploması ile girerek, az enerjiden çok enerji üreteceğini söyleyen Kubilay B.ye de nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

 
 

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