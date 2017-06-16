AK Partili eski Milletvekili de CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na hapis cezası verilmesinin ardından başlatılan adalet yürüyüşüne toplumun farklı kesimlerinden katılımlar gerçekleşti. Yürüyüşte dikkat çeken isimler arasında AK Partili eski Milletvekili ve Mazlum-Der eski Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsan ve Refah Partisi eski Milletvekili Merve Kavakçı’nın eşi Cihangir İslam da yer aldı.

İslam, sosyal medya hesabından, “Adalet yürüyüşü için Ankara'dayım. KHK mağdurları yürüyüşe katılmalı, yürüyoruz” mesajlarını paylaştı.