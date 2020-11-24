AK Partili eski milletvekiline terör soruşturması

AKP eski milletvekili Galip Ensarioğlu hakkında, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 2015 yılında düzenlenen bir YPG’linin taziyesine katıldığı gerekçesiyle ‘terör’ soruşturması başlatıldı. Ensarioğlu, savcının çağrısı üzerine dün ifade verdi.

Gelişme, DW Türkçe tarafından duyuruldu.

Söz konusu taziye, 2016 yılında CHP ve AKP arasında tartışmalara neden olmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun IŞİD’le girdiği çatışmada hayatını kaybeden YPG’li Abdulkadir Durgın için Diyarbakır’da kurulan taziye çadırını ziyaret ettiğini söylemiş ve tepki göstermişti.

‘KATILDIM, HATTA BİRKAÇ KEZ KATILDIM’

Ensarioğlu ise, Kılıçdaroğlu’nun sözleri ardından yaptığı açıklamada, “Doğru, katıldım. Hatta bir kez de değil birkaç kez katıldım. Sosyal medyadan da paylaştım. Hâlâ paylaşımım duruyor. Şengal ve Kobani’de IŞİD ile savaşırken ölen, tanıdıklarımın çocuklarının cenazeleriydi. O zaman Türkiye, PYD’yi terör örgütü olarak ilan etmemişti. Hepsi sınır dışında yaşanan çatışmalarda ölmüştü” demişti.

Ensarioğlu’nun sosyal medya hesabından 21 Haziran 2015’te, “Dicle Deran köyünde Şengal’de çatışmada yaşamını yitiren Abdulkadır Durgın’ın taziyesindeyiz. Allah rahmet eylesin” mesajı paylaşılmıştı.

DÜN DİYARBAKIR VALİLİĞİ’Nİ ZİYARET ETMİŞTİ

Ensarioğlu, AK Partili bir ilçe başkanının da aralarında olduğu beraberindeki isimlerle Diyarbakır Valiliği’ni ziyaret etmişti.