  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Partili eski milletvekilinin kızından havalimanında taciz suçlaması

AK Partili eski milletvekilinin kızından havalimanında taciz suçlaması

AK Partili eski milletvekilinin kızından havalimanında taciz suçlaması
Güncelleme:

AK Partili eski milletvekili Şirin Ünal’ın kızının cinsel saldırı, taciz ve mobbing iddiasıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde görevli 51 kişi hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Eski AK Partili milletvekili emekli tümgeneral Şirin Ünal’ın kızı cinsel saldırı, taciz ve mobbing iddiasıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde görevli (DHMİ) 51 kişi hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Taciz şikayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Şikayette bulunan Duygu Ünal'ın ifadesi ortaya çıktı.

Ünal, katıldığı bir seminerde stanttan çay aldığı sırada DHMİ personeli C.Y’nin vücuduna dokunmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu, Havalimanı Başmüdürü Y.K’nın da bir eğitimde kendisini yazılı taciz ettiğini öne sürdü.

Nefes Gazetesi'nin ulaştığı ifade tutanağına göre Ünal, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki 4 numaralı apronun beton kaplamalarının asfalta çevrildiğini, ısıya dayanıklı olmayan asfalt kaplamaların da uçakların ön dikmelerine yapışmak suretiyle emniyet riski oluşturduğunu ileri sürdü.

Ünal’ın Esenboğa Havalimanı ile ilgili ifadeleri şöyle:

“Yönetmeliklere aykırı olduğunu bildirdim ve bunu yapanların suç işlediklerini söyledim. Asfalt kaplamalar ısıya dayanıklı olmadığı için uçakların ön dikmelerine yapışmak suretiyle emniyet riski oluşturmaktadır. Havayollarından gelen raporlar P.D’nin başında bulunduğu birim tarafından bertaraf edildiği düşünülmekte olup İnşaat Müdürlüğü konuyu takip etmede yetersiz kalmıştır. İlave olarak, Yap-İşlet-Devret kapsamında devletimiz tarafından yapılan yatırımlarda yapılacak değişikliklerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak yazılı olur neticesinde yapılabileceği bilinmekle beraber Esenboğa Havalimanı 4 No’lu apronunda izinsiz değişiklikler yapılmaktadır”

NE OLMUŞTU ?

CHP'li Karasu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda işletme memuru olarak görev yapan D.Ü. isimli kadının, “taciz ve mobbing” suçlamalarıyla kurumdaki kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamış ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Daha sonra D.Ü'nün Eski AK Partili milletvekili emekli tümgeneral Şirin Ünal’ın kızı Duygu Ünal olduğu anlaşılmıştı.

Nefes

Etiketler esenboğa havalimanı şirin ünal ak partili şirin ünal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TÜVTÜRK'ü mahkemeye verip ödediği ücretin 7 katını geri aldı! TÜVTÜRK'ü mahkemeye verip ödediği ücretin 7 katını geri aldı! Erdoğan'a ''diplomasız'', ''liyakatız'', ''kinden beslenen'' demişti... Erdoğan'a ''diplomasız'', ''liyakatız'', ''kinden beslenen'' demişti... Hafta sonunun keyfini çıkarın: Yalancı baharın ardından kar geliyor! Hafta sonunun keyfini çıkarın: Yalancı baharın ardından kar geliyor! Bunu da gördük: Müge Anlı'da eşini 13 yaşındayken istismar eden kişi canlı yayın konuğu oldu! Bunu da gördük: Müge Anlı'da eşini 13 yaşındayken istismar eden kişi canlı yayın konuğu oldu! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu Yeşilçam'ın 'güzeli Sevtap Parman'dan kötü haber Yeşilçam'ın 'güzeli Sevtap Parman'dan kötü haber Bakan Şimşek'ten asgari ücret ve memur maaşları için tepki çeken açıklama Bakan Şimşek'ten asgari ücret ve memur maaşları için tepki çeken açıklama İktidarın en düşük emekliye üç kuruş zam torbasından bakın neler çıktı neler! İktidarın en düşük emekliye üç kuruş zam torbasından bakın neler çıktı neler! İstanbul'da aile içi katliam: Baba, anne, küçük kız ve babaanne evde ölü bulundu İstanbul'da aile içi katliam: Baba, anne, küçük kız ve babaanne evde ölü bulundu Tanju Özcan'dan ortalığı karıştıracak hamle Tanju Özcan'dan ortalığı karıştıracak hamle
Bülent Şakrak ile 22 yaş küçük sevgilisinin büyük aşkı bitti Bülent Şakrak ile 22 yaş küçük sevgilisinin büyük aşkı bitti Yolcu uçağı helikopter ile çarpışıp düşmüştü... Kurtulan olmadı! Yolcu uçağı helikopter ile çarpışıp düşmüştü... Kurtulan olmadı! İstanbul'da korkunç kaza: Araç havada asılı kaldı! İstanbul'da korkunç kaza: Araç havada asılı kaldı! ''Baba ocağı''na geri dönüş tarihi de yeni görevi de belli oldu ''Baba ocağı''na geri dönüş tarihi de yeni görevi de belli oldu Kar yağışına hasret kalan İstanbullulara müjde! Kar yağışı için tarih verildi Kar yağışına hasret kalan İstanbullulara müjde! Kar yağışı için tarih verildi ''Altın Oran''a göre dünyanın en güzel 10 mankenini belli oldu ''Altın Oran''a göre dünyanın en güzel 10 mankenini belli oldu Bakan Tekin yüzbinlerce öğretmene yeşil pasaport sözü verdi Bakan Tekin yüzbinlerce öğretmene yeşil pasaport sözü verdi Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynayacak