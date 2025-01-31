AK Partili eski milletvekilinin kızından havalimanında taciz suçlaması

AK Partili eski milletvekili Şirin Ünal’ın kızının cinsel saldırı, taciz ve mobbing iddiasıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde görevli 51 kişi hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Eski AK Partili milletvekili emekli tümgeneral Şirin Ünal’ın kızı cinsel saldırı, taciz ve mobbing iddiasıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde görevli (DHMİ) 51 kişi hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Taciz şikayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Şikayette bulunan Duygu Ünal'ın ifadesi ortaya çıktı.



Ünal, katıldığı bir seminerde stanttan çay aldığı sırada DHMİ personeli C.Y’nin vücuduna dokunmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu, Havalimanı Başmüdürü Y.K’nın da bir eğitimde kendisini yazılı taciz ettiğini öne sürdü.



Nefes Gazetesi'nin ulaştığı ifade tutanağına göre Ünal, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki 4 numaralı apronun beton kaplamalarının asfalta çevrildiğini, ısıya dayanıklı olmayan asfalt kaplamaların da uçakların ön dikmelerine yapışmak suretiyle emniyet riski oluşturduğunu ileri sürdü.

Ünal’ın Esenboğa Havalimanı ile ilgili ifadeleri şöyle:

“Yönetmeliklere aykırı olduğunu bildirdim ve bunu yapanların suç işlediklerini söyledim. Asfalt kaplamalar ısıya dayanıklı olmadığı için uçakların ön dikmelerine yapışmak suretiyle emniyet riski oluşturmaktadır. Havayollarından gelen raporlar P.D’nin başında bulunduğu birim tarafından bertaraf edildiği düşünülmekte olup İnşaat Müdürlüğü konuyu takip etmede yetersiz kalmıştır. İlave olarak, Yap-İşlet-Devret kapsamında devletimiz tarafından yapılan yatırımlarda yapılacak değişikliklerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınacak yazılı olur neticesinde yapılabileceği bilinmekle beraber Esenboğa Havalimanı 4 No’lu apronunda izinsiz değişiklikler yapılmaktadır”

NE OLMUŞTU ?

CHP'li Karasu, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda işletme memuru olarak görev yapan D.Ü. isimli kadının, “taciz ve mobbing” suçlamalarıyla kurumdaki kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamış ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Daha sonra D.Ü'nün Eski AK Partili milletvekili emekli tümgeneral Şirin Ünal’ın kızı Duygu Ünal olduğu anlaşılmıştı.

Nefes