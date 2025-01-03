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AK Partili eski milletvekilleri birbirleriyle davalık oldu

AK Partili eski milletvekilleri birbirleriyle davalık oldu
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AK Parti'nin Ankara eski Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti İstanbul eski Milletvekili Süleyman Denizolgun’a, “Alenen hakaret, iftira ve tehdit” suçlamasıyla manevi tazminat davası açtı.

Ankara eski Milletvekili Ali İhsan (Mücahit) Arslan, AK Parti İstanbul eski Milletvekili Süleyman Denizolgun'a yönelik, kendisi hakkında dile getirilen iddialar nedeniyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Denizolgun, Arslan'ın çeşitli kamu kurumlarına ve partilere müdahalede bulunduğunu öne sürmüştü.

Denizolgun, sosyal medya paylaşımında, Arslan için "BDDK’ya, Bakanlıklara, adliye, emniyet ve istihbarat kurumlarına, AK Parti genel merkezine, muhalefet kanatlarına, nice kritik kuruma, muhtelif zamanlarda bazı bağlantıları vesilesiyle müdahale etti" iddiasını ortaya atmıştı. Arslan ise bu ifadelerin "alenen hakaret, iftira ve tehdit" içerdiğini belirterek dava açtığını duyurdu.

Süleyman Denizolgun, dava dilekçesini kamuoyuyla paylaşarak "Sayende; AK Parti düşmanı olan, hain AK Parti’liler de yargılanacak" açıklamasında bulundu.

 

Sözcü

Etiketler ak parti dava eski milletvekilleri milletvekili Ali İhsan Mücahit Arslan Süleyman Denizolgun
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