AK Partili eski vekil Ali Koyuncu hayatını kaybetti

Eski AK Parti Milletvekili Ali Koyuncu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koyuncu'nun cenazesi Mustafakemalpaşa ilçesi Ormankadı Camisi'nde yarın toprağa verilecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, '23. Dönem Bursa Milletvekilimiz Ali Koyuncu’nun vefatından derin bir üzüntü duyuyoruz. Merhum Ali Koyuncu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağolsun.' açıklamasında bulundu.

ALİ KOYUNCU KİMDİR?

3 Şubat 1968'de Bursa Mustafakemalpaşa'da doğan Koyuncu, Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset ve Liderlik Okulu'nu bitirdi.

Koyuncu, 2007 yılındaki seçimlerde AK Parti'den Bursa Milletvekili olarak seçildi.

Tarım, hayvancılık ve ticaret işleriyle uğraşan, Türkiye Süt Üreticileri Birliği genel başkanlığı yapan Koyuncu, Türkiye Sivil Toplum Platformu kurucu üyeliği, TOBB İçecek Sektör temsilciliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ankara delegeliği, Ziraat Odası, Pankobirlik ile Ticaret Odası ve Ticaret Borsası üyeliği görevlerinde bulundu.

Koyuncu evli ve 2 çocuk babasıydı.