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AK Partili eski vekilden inciler: ''Refah seviyemiz arttı!''

AK Partili eski vekilden inciler: ''Refah seviyemiz arttı!''

23. dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay "Halkın refah seviyesi arttı. Kaleminin içi bitince kalem alıyor. Ayakkabı boyacısı yok." dedi.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay, tv100'de yayınlanan Şimdi Konuşalım programında Türkiye'de refah seviyesinin arttığını iddia etti.

Serap Belovacıklı'nın tv100'de hazırlayıp sunduğu Şimdi Konuşalım'a; gazeteci Necdet Saraç, Berhan Şimşek, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Prof. Dr. Celal Erbay katıldı.

 AK Parti'den 23. dönem milletvekilliği yapan Prof. Dr. Celal Erbay, "Halkın refah seviyesi arttı. Kaleminin içi tükendiği takdirde yeni bir kalem almak mecburiyetinde. Ayakkabı boyacısı yok, kalktı. Düzce’ye TEM’den 3 saatte gidiyordum, şimdi 1,5 saatte gidiyorum. Türkiye’nin refah seviyesi arttı." değerlendirmesini yaptı.

Erbay, AK Parti kurucuları Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik'in, 'Kral çıplak' sözlerine de, "Sayın Çelik’in nereden nereye geldiğini gayet iyi görüyorum. O şahısların bugün karşı tarafa geçip mevcut durumu, yönetimi, Sayın Cumhurbaşkanımızı tenkit etmeye hakları yoktur." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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