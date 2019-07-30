AK Partili gençlerin yat sefası olay oldu

AK Parti Gençlik Kolları Beykoz Teşkilatı'nın sosyal medyadan paylaştıkları toplantı görüntüsü tepkilere yol açtı.
Yeniçağ'da yer alan habere göre AK Parti Gençlik Kolları Beykoz İlçe Başkanı Furkan Çeliker eşliğinde düzenlenen toplantı yatta gerçekleştirildi. AK Parti Gençlik Kolları Beykoz Teşkilatı'nın Facebook ve Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafa, "Yürütme Kurulu Toplantımızı İlçe Başkanımız Furkan Çeliker nezaretinde gerçekleştirdik. Almış olduğumuz kararlar hayırlara vesile olmasını temenni ederiz" notu düşüldü. Tepkilerin gelmesinin ardından sosyal medya hesaplardan yat fotoğrafı silindi.