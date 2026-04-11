  1. Anasayfa
  2. Güncel
  AK Partili isim canlı yayında operasyon düzenlenecek yeni CHP'li belediyeyi açıkladı!

Güncelleme:

AK Partili gazeteci yazar Şamil Tayyar, CHP'li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının kapsamının genişleyeceğini iddia ederek Kilis Belediyesi’ne işaret etti. İçişleri Bakanlığı’nın bir şikayet üzerine raporu tamamladığını ve Belediye Başkanı dahil 19 kişi hakkında soruşturma izni verdiğini belirten Tayyar "operasyon kapıda" dedi.

Son dönemde CHP'li belediyelere yönelik artış gösteren yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, Ankara kulislerini hareketlendirmeye devam ediyor.

AK Partili eski Milletvekili, MYK üyesi ve gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber’de Pınar Işık Ardor’un sunduğu "Medya Kritik" programında gündem yaratacak bir iddiayı ortaya attı.

Tayyar, Kilis Belediyesi hakkında yürütülen incelemede kritik bir aşamaya gelindiğini ve bir operasyonun "sürpriz olmayacağını" ifade etti.

Şamil Tayyar’ın açıklamalarına göre, soruşturmanın fitilini ateşleyen isim tanıdık bir sima. Kilis’teki iddiaların temelinde, CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı'nın yaptığı resmi şikayet bulunuyor. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin bu şikayeti titizlikle incelediği ve gerekli raporu tamamladığı belirtildi.

Sürecin iddiadan öteye geçtiğini vurgulayan Tayyar, İçişleri Bakanlığı’nın dosyayı onaylayarak soruşturma izni verdiğini duyurdu. Kararın Kilis Belediyesi’ne tebliğ edildiğini belirten Tayyar, şu ayrıntıları paylaştı:

"Soruşturma iznini bugün Kilis Belediyesi’ne tebliğ ettiler. Dosyada Belediye Başkanı dahil toplam 19 kişi yer alıyor. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum; önümüzdeki günlerde Kilis Belediyesi’ne yönelik bir operasyon gerçekleşirse bu kimse için şaşırtıcı olmamalı."

Şamil Tayyar, bu durumun sadece yerel bir vaka olmadığını, önümüzdeki günlerde farklı belediyelere yönelik benzer adımların atılabileceği izleniminin oluştuğunu ifade etti. Kamuoyu şimdi, İçişleri Bakanlığı ve adli makamlardan gelecek resmi açıklamaları bekliyor.

Etiketler şamil tayyar Kilis Belediyesi yolsuzluk operasyon rüşvet soruşturması kilis CHP İçişleri Bakanlığı soruşturma izni belediye haberleri
