  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Ekim 2019 12:40

AK Partili isim paylaştı: Teröristler Türk bayrağını yaktı!

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından, PKK’lıların Türk bayrağını yaktığı görüntüleri paylaştı. Külünk görüntülerin İsviçre’de çekildiğini belirtti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyindeki PKK’ya karşı başlattığı “Barış Pınarı Harekatı”nı protesto eden bir grup PKK/YPG bayraklı örgüt sempatizanı, Türk bayrağı yaktı. Bu görüntüleri paylaşan Metin Külük, sosyal medya hesabından da, “İsviçre’de devlet yok galiba Sokaklar terör örgütüne ve dost! ülkeye düşmanlığa teslim edilmiş. Ve bu devlet!’in gözü önünde Türk Bayrağımızın yakılışı seyrediliyor. İsviçre büyükelçisi bunu hesabını Dışişleri Bakanlığımıza davet edilerek verecektir” diye yazdı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
terör , pkk , türk bayrağı , metin külünk , teröristler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM