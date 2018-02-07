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  3. 07 Şubat 2018 23:39

AK Partili isim trafik kazası geçirdi !

Diyarbakır-Mardin Karayolu'nda AK Parti MKYK üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ve ailesi trafik kazası geçirdi.

AK Partili isim trafik kazası geçirdi !
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Diyarbakır-Mardin Karayolu'nda 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında Alkış ile  eşi ve 2 çocuğunun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan  Yardımcısı Zeynep Alkış ile eşi ve 2 çocuğunun da bulunduğu 6 kişi, Diyarbakır-Mardin Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Alkış'ın eşi Abdulkadir Alkış'ın kullandığı 06 GE  4814 plakalı otomobil, karayolunun 26'ncı kilometresinde, Erhan Seyhan'ın  kullandığı 47 AP 511 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Zeynep Alkış, çocukları Nida ve  Burak ile diğer otomobildeki Özlem Aydar hafif yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Zeynep Alkış ve ailesinin, katıldıkları AK Parti Mardin Milletvekili  Orhan Miroğlu'nun vefat eden oğlu Zerdeşt Miroğlu için Midyat ilçesinde  düzenlenen cenaze töreninin ardından Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktıkları  öğrenildi.

AA

zeynep alkış , trafik kazası , ak parti
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