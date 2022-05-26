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AK Partili isimden canlı yayında acı itiraf

AK Partili isimden canlı yayında acı itiraf

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yüzde 70'e dayanan enflasyon ve milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete zam konusunda kritik bir açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CNN Türk ekranlarında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Enflasyon, asgari ücret ve konut kiralarında fatiş artışlar için, "Atılacak adımları atmaya hazırız" dedi.

Yüzde 70'e dayanan enflasyon rakamlarının adım adım düşürüleceğini söyleyen Hamza Dağ, "Bizim en önemli gündemimiz ekonomidir. Bunu da birçok alt versiyonları var. Bir kısmında netice aldık. İstihdamla ilgili veriler iyi geliyor. En temel mücadelemiz enflasyon. Hem onu düşürmeye yönelik yapılacak hamleler önce stabil kalması sonrada düşüşe geçirmek. İkincisi de vatandaşın alım gücü. Enflasyon konusunda çok hızlı bir şekilde düşeceğini ifade etmek çok iddialı olur. Adım adım düşmesini sağlarken o süreçte de vatandaşın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM İÇİN VEDAT BİLGİN'İN ADINI VERDİ

Asgari ücrette ikinci bir zam olacak mı? sorusuna da yanıt veren Dağ, “Çalışma bakanımızın açıklamalarını takip etmek daha doğru olur” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, asgari ücrete temmuz zammının gündemde olmadığını dile getirmişti.

KONUTTA FAHİŞ ARTIŞ

Konut kiralarına ilişkin yapılacak düzenleme hakkında da konuşan Dağ, “Benim dikkat çekmeye çalıştığım nokta vatandaşın gündeminde olan her konu AK Parti’nin ve ilgili bakanlıkların gündemindedir. Bu konuda atılacak adımları atmaya hazırız” şeklinde konuştu.

 

 

Etiketler AK Parti Hamza Dağ enflasyon itiraf asgari ücret
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