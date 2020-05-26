AK Partili isimden CHP'li isme silahlı saldırı

Çorum’un Kargı ilçesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken, CHP Belediye Meclis Üyesi Sonay Ergül’ün aracını kurşunladı.

Gazete Duvar’dan Elvan Yılmaz’ın haberine göre, Sonay Ergül, dün gece yayladaki evinden özel aracıyla Kargı’ya giderken, AK Parti Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulaziz Akgül’ün oğlu İbrahim Akgül’ün silahlı saldırısında uğradı. İddiaya göre, Ergül’ün aracının önü kesilerek ateş açıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olay yerinden kaçmasına rağmen şahısların kestirme yoldan tekrar önüne geçtiklerini ve bu defa İbrahim Eken, İbrahim Akgül ve sonradan gelen kişiler tarafından aracının taş yağmuruna tutulduğunu söyleyen Sonay Ergül “Kaçarak canımı zor kurtardım” dedi.

Sonay Ergül, daha sonra jandarmaya haber verdiğini ifade ederek, “Jandarmanın incelemesi sonucunda olayda kullanıldığı tahmin edilen bir adet tabanca İbrahim Eken’in aracında, olayın meydana geldiği bölgede ise yüz adet tabanca ve tüfek boş kovanı bulundu. Şikayetçi olduğum kişiler ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar” dedi.

Ergül, söz konusu olayın belediye meclisinde geçen bir tartışmanın ardından yaşandığını ileri sürdü.