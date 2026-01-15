AK Partili isimden Erdoğan sonrası için Bilal Erdoğan'a açık destek: 'Bilgi ve birikimi var''

AK Parti kulislerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'dan sonraki dönemle ilgili tartışmalar yeniden alevlenirken, AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç'ın itiraz ettiği Bilal Erdoğan ismine, AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner "ülkeyi yönetecek bilgi ve birikime sahip" diyerek desteğini açıkladı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç, Sözcü TV ekranlarında katıldığı canlı yayında AK Parti'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki döneme ilişkin Bilal Erdoğan’ın olası adaylığına ilişkin bir soruya, "Babadan oğula vekillik olmuştur ama bu başka bir konudur. Bizde genel kabul görmez diye düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Arınç’ın bu sözlerinin kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bilal Erdoğan’a destek verdi. Metiner, paylaşımında bazı siyasetçilerin çocuklarının üst düzey görevlere gelmesinin eleştirilmediğini savunarak, konu Bilal Erdoğan olunca çifte standart uygulandığını ileri sürdü.

Metiner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı babaların oğulları milletvekili olabilir, parti genel başkanları, başbakan yardımcıları, bakan olabilir. Ama o baba Recep Tayyip Erdoğan ve o oğul Bilal Erdoğan olunca olmaz.

Bilmeyen de sanırki Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıksız- seçimsiz kendinden sonra yerine oğlunu bırakıyor. Millet kimi isterse onu seçer. Kimin oğlu olursa olsun.

HAMİŞ

Buradaki iki yüzlülüğe ve çifte standarta dikkat çekiyorum. Bilal Erdoğan’ın düşüncesi ve niyeti nedir bilmem. Ama Bilal Erdoğan bu ülkenin bir değeridir. Bu ülkeyi yönetecek bilgiye ve birikime sahip son derece yetenekli bir vatan evladıdır. Bilal Erdoğan’ın ismi gündeme geldiğinde “Burası Padişahlık rejimi yok!” diyenler nedense hem kendi oğullarını hem başka siyasetçilerin oğullarını her makama layık görürler. AK Parti içinden görünüp de Bilal Erdoğan’a tepkisini bu sözlerle dile getirenleri not etmek lazım. Çünkü sıkıntılarının sebebi başka."

Arınç'tan AK Parti'de Erdoğan'dan sonraki dönem için Bilal Erdoğan'a ret

AK Parti'nin kurucularından olan ve sık sık AK Partili isimlere yönelik yaptığı sert çıkışlarıyla tanınan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki dönemle ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt vemrişti.

Arınç "Sorularınızın cevabını vermekte zorlanıyorum. Neden bana bunları soruyorsunuz? Kafasından ne geçtiğini ben nereden bilebilirim. Bunları konuşmak için çok erken bir varsayımım var ama o da bana kalsın. Bir şey söyleyip de sonra sosyal medyada gelişi güzel şeyler konuşulmasın” derken, "Cumhurbaşkanlığına kimin aday olabileceğine ilişkin de "İsim söylemem ama Tayyip Beyin siyasetteki çizgisini az çok biliyorum. 2007'de ‘Kardeşim Abdullah Gül’dür’ diyen bir insan, seçimler yaklaştığı zaman ‘kardeşim falandır’ diyebilir. Bunu da yabana atmayın." demişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın ailesine dair bir soruya yanıt verirken de "Ben Erdoğan ailesini tanırım ama Sümeyye Hanımla daha çok seçim gezilerinde birlikte olurduk. Çok hanımefendi bir kızımızdır. Bilal Beyi de tanırım şüphesiz. Cumhurbaşkanlığı konusunda kim ne düşünüyor beni ilgilendirmez, benim işim değil" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara kulislerinde sık sık dile getirilen "Bilal Erdoğan, babasından sonraki dönemde AK Parti Genel Başkanlığı'na hazırlanıyor" iddialarını da değerlendiren Arınç, aileden aileye geçen iktidarın Türkiye’de toplumda karşılık bulmayacağını savunarak "Avrupa'da babadan oğula görüntüsünü göremezsiniz. Burası bir Azerbaycan değil veya Irak'ta İran'da Libya'da olan gibi bir şey görülmemiş. Olmaz mı istenirse olur. Halk buna karar verir. Halk tarafından hemen alkışlarla ve olumlu karşılanacağını da düşünmem. Seçim sonucunda bu kabul edilirse ona da bir şey diyemeyiz ama bir örneği yok. Babadan oğula intikal eden vekillik olmuştur ama bu başka bir konu. Mesela İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Bu o ülkelerde geçerli olabilir ama bizim ülkemizde kabul görmez diye düşünüyorum" demişti.