AK Partili isimden kadından kadına ''sokakta böyle çıplak gezmeyin'' dayağına destek

İstanbul Bahçelievler'de, bir kadının diğer bir kadının kıyafeti hakkında "sokakta böyle çıplak gezmeyin" sözleriyle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Büyük tepki çeken olayla ilgili olarak AK Partili bir ismin yaptığı "ellerine sağlık" yorumu ise bu tepkilere tuz biber oldu.

İstanbul Bahçelievler'de, iddiaya göre yolda yürüyen bir kadın, başka bir kadına "Böyle çıplak gezmeyin, çocuklarımız var" dedi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada yayılınca infiale yol açtı.

Olayla ilgili tepkiler sürerken, AK Parti'nin Kocaeli Gençlik Kolları Kuırucu Başkanı olan bir ismin "Ablamızın ellerine sağlık... Teşhircilik Suçtur" yorumu şok etkisi yarattı.

AK Partili isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ablamızın ellerine sağlık...

Teşhircilik Suçtur...

Çoluk çocuğumuz var bu şekilde kamusal alanda gezemezsiniz...

Ama suçun cezası devlet tarafından verilmeli...

Şortla, mini etekle, vucud hatlarını belli eden daracık taytlarla ve göğüs dekolteleriyle kamuya ait yani halk içinde, sokakta, toplu taşım araçlarında dolaşmak suç olmalı ve bu suçu işleyenler çocuk istismarından yargılanmalıdır..."