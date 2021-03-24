AK Partili isimden Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a tehdit

AK Partili Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Kenan Aydın, “Kurt kışı geçirir fakat yediği ayazı unutmaz. Sizinde bu yaptıklarınız yanınıza kâr kalmaz” sözleriyle ekonomist Özgür Demirtaş’ı tehdit etti.

Ekonomist Özgür Demirtaş, ekonomiyle ilgili yaptığı bir paylaşımdan dolayı AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı tarafından tehdit edildi.

AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Kenan Aydın, Özgür Demirtaş’ın attığı “Londra Swap hareketi 2018’in kopyası. Oraya verilen TL yi kısarak sadece kısa dönemi kurtarırsınız, makyaj olur… Ama bilin ki yağmur yapıyor, o makyaj eninde sonunda akar…” tweetini hedef alarak Demirtaş’ı tehdit etti.

Aydın, Demirtaş’ın tweetinin altına “Ekonomi üzerinden operasyon çekmeye çalışanlara ve onlara çanak tutanlara bir çift sözümüz olacak; “Kurt kışı geçirir fakat yediği ayazı unutmaz” Sizinde bu yaptıklarınız yanınıza kâr kalmaz.” yazdı.