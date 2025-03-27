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  3. AK Partili isimden skandal ifadeler: Saraçhane'deki gençlik temsilcisini terörist ilan etti!

AK Partili isimden skandal ifadeleri sonrasında CHP'nin gençlik temsilcisi genç kadın isyan etti

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Eski Üsküdar Belediye Başkanı AK Partili Hilmi Türkmen'in CHP lideri Özel’in Saraçhane’deki konuşmasında otobüs üzerinde duran genç kadını “Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın öldürülmesini öven paylaşım yapmıştı" dedi ancak o genç kız "Adım Bengisu ve gençlik temsilcilerinden biriyim" diyerek şikayetçi olacağını açıkladı.

AK Partili eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 25 Mart’ta Saraçhane’de yaptığı konuşmada otobüsün üzerinde duran bir gencin, savcı Mehmet Selim Kiraz‘ın öldürülmesiyle ilgili “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” paylaşımı yapan Ezgi Yıldız olduğunu iddia etti.

Türkmen yaptığı paylaşımı 'herkes duysun' diye paylaştı ancak daha sonra gerçek ortaya çıkınca gelen tepkilerin ardından paylaşımını sadece silmekle yetindi. Ancak iddiası bir anda gündem yarattı.

Otobüsteki kişi ise iddiayı yalanlayan bir video yayınladı. Videoda isminin “Bengisu” olduğunu söyleyen genç, “25 Mart 2025 tarihinde gençlik temsilcilerinden biri olarak Özgür Özel’in otobüsünün üzerindeydim. Ana akım ve sosyal medya hesaplarında, bana ait görüntüleri başka birisininmiş gibi yayılarak, dezenformasyon yapılmasını üzülerek takip etmekteyim. Bu iddialardan dolayı hedef haline getirilmek beni oldukça rahatsız ettiği için bu videoyu çekmek istedim” dedi.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı AK Partili Hilmi Türkmen'in CHP lideri Özel’in Saraçhane’deki konuşmasında otobüs üzerinde duran genç kadını “Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın öldürülmesini öven paylaşım yapmıştı" dedi ancak o genç kız "Adım Bengisu ve gençlik temsilcilerinden biriyim" diyerek şikayetçi olacağını açıkladı.

Hedef gösterilen Bengisu Akın isimli genç, kendisi hakkında yalan haber yapan kuruluşları da saydı:

“Yeni Şafak, Aydınlık Gazetesi, Türkiye Gazetesi gibi asılsız iddialarda bulunan tüm yayın organlarından kişisel olarak şikâyetçi olacağım. Tekrar belirtmek isterim ki ismim Bengisu. İddia ettiğiniz kişi kesinlikle değilim. Kadınların bu kadar kolay hedef haline getirdiği bir ülkede asılsız hedeflerle beni hedef gösterenlere karşı tüm yasal işlemlerimi başlatacağım. Ben halkım için ve geleceğim için Atatürk’ün emanetine sahip çıkan bir gencim sadece. Biz düşman değiliz. Bu ülkenin gençleriyiz.”

 

 

 

Etiketler saraçhane bengisu Hilmi Türkmen ak partili isim eski üsküdar belediye başkanı
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