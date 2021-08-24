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AK Partili isimden skandal paylaşım

AK Parti Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım’ın bir çocuğun eline silah verip atış yaptırdığı görüntüler paylaşıldı. Yıldırım’ın bu görüntüleri tepki topladı.

AK Partili Mehmet Fatih Yıldırım’ın görüntüleri @haber isimli hesaptan paylaşıldı. Görüntülerde Yıldırım’ın bir çocuğa ‘atış yaptırdığı’ çocuğun da silah sesinden tedirgin olduğu görüldü. Çocuk silah sesinden korkup uzaklaşırken Yıldırım atış sonrası kameraya el salladı.

Söz konusu görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı.

Etiketler ak parti silah çocuk video paylaşım
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