AK Partili isimden skandal sözler!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Ağrı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Teşkilat Buluşması Toplantısı’nda konuşurken muhalefet partilerine yönelik ağır ithamda bulundu.

“CHP ve onun yanında hizalanan HDP’yi, İYİ Parti’yi iyi anlatacağız. Bunlar 100 senedir hep milletten alacaklı gibi parmak sallar ve hep alacaklı gibi konuşurlar” diyen Kandemir, “Millet ne hisseder ne söyler bunu dinlemezler. Kulakları ve hisleri millette değil bunların, başka yerde. Bu topraklara, bu coğrafyaya ve bu medeniyete ait değiller” diye konuştu.



