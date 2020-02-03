SON DAKİKA
ACI HABER AZ ÖNCE GELDİ: İDLİB'TEKİ ŞEHİT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Şubat 2020 14:22

AK Partili isimden skandal sözler!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CHP, HDP ve İYİ Parti için, "Bu topraklara, bu coğrafyaya ve bu medeniyete ait değiller" dedi.

AK Partili isimden skandal sözler!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Ağrı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Teşkilat Buluşması Toplantısı’nda konuşurken muhalefet partilerine yönelik ağır ithamda bulundu.

“CHP ve onun yanında hizalanan HDP’yi, İYİ Parti’yi iyi anlatacağız. Bunlar 100 senedir hep milletten alacaklı gibi parmak sallar ve hep alacaklı gibi konuşurlar” diyen Kandemir, “Millet ne hisseder ne söyler bunu dinlemezler. Kulakları ve hisleri millette değil bunların, başka yerde. Bu topraklara, bu coğrafyaya ve bu medeniyete ait değiller” diye konuştu.

 
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ak parti , chp , hdp , mhp , Erkan Kandemir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM