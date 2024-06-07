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AK Partili isme soğan ekmekli protesto

AK Partili isme soğan ekmekli protesto
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İzmir'in Menemen Belediyesi'nde işten çıkartılan belediye işçileri, AK Partili Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ı soğan ekmekle protesto etti.

AK Partili Aydın Pehlivan’ın yönetimindeki İzmir Menemen Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilerin eylemleri, dokuz gündür belediye önünde sürüyor.

İşçiler, dün sabah saatlerinde belediye binası önünde yeryüzü sofrası kurarak Menemen Belediyesi yönetimini protesto etti.

Cumhuriyet gazetesinden Rıfat Kırcı'nın haberine göre işçiler, kuru ekmek ve soğan yiyerek, “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” türküsüyle Pehlivan’a seslendi. Altı yıldır sosyal hizmetler müdürlüğünde çalışan işçi Umut Kavasoğlu, “Seçimden önce fotoğraflarımız çekilmiş. CHP etkinliğine katıldık diye kovulduk. Bizi siyasi faaliyet yürütmekle suçladı. Sosyal yardımları bile kendi partisinden olanlara dağıtıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet

Etiketler Aydın Pehlivan izmir menemen belediye başkanı soğan ekmek
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