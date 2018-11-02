AK Partili ismin akrabasına ''skandal'' atama

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in erkek kardeşinin kayınbiraderi olan Mahmut Bektaş önce “25 yaşından büyükler olamaz” şartına bakılmaksızın 45 yaşında zabıta yapıldı, ardından da protokol müdürü oldu.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre bu olay belediyeyi karıştırdı. Sayıştay da "Yapılan usülsüzdür" kararı verdi.

Sayıştay raporunda şu ifadeler yer aldı:

“Yanlış uygulamaların varlığı, yapılan bir yanlışlığın gerekçesi olarak gösterilemez. Zabıta memuru olarak 25 yaşını geçtiği ve fiziksel kriterleri taşımadığı bilinmesine rağmen yapılan bu atamanın haklı görülmesi mümkün değildir''