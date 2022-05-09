AK Partili kadın milletvekili kendisini tanımayanlara öyle şeyler söyledi ki...

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, televizyon kanalında katıldığı bir programda kendisini tanımadığını söyleyenlere, “Ben tanımıyor diyenlerin ya kötü niyetli olduklarını, ya balık hafızalı olduklarını düşünüyorum. Ya da bir Alzheimer başlangıcı falan vardır. Bir sağlıkçı olarak diyorum bir check-up yaptırsın” diye hakaret etti.

Şanlıurfa’da yerel yayın yapan Edessa TV’nin Ömer Ağ ile Panaroma Programı’nın konuğu olan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanel, izleyicilerin, “Gülender Açanel kimdir? Kendisini tanımıyoruz” şeklindeki sorusunu cevaplandırırken oldukça sert bir tepki verdi.

Açıklamasında siyasete 2002’de AK Parti Şanlıurfa Kurucu Kadın Kolları Başkanı olarak başladığını söyleyen Açanel, şöyle devam etti:

“Benim için ‘tanımıyorum’ diyenlerin ya kötü niyetli olduklarını, ya balık hafızalı olduklarını düşünüyorum. Ya da Urfalı da olmayabilirler. Ben 35 yıl eczacılık yaptım Bahçelievler’de. 20 yıldır da siyaset yapıyorum. Beni tanımayan babamı tanır 70 yıl doktorluk yaptı. Onu tanımayan dedemi tanır 39 yıl müftülük yaptı. Kurtuluş Savaşı’nda çok önemli görevler aldı. Atatürk’ün bizzat telgraflaştığı kişidir. Hâlâ beni tanımıyorsa kendini gözden geçirsin. O Urfalı olmayabilir. Ya da bir Alzheimer başlangıcı falan vardır. Bir sağlıkçı olarak diyorum bir check-up yaptırsın.”

FATMA ŞAHİN’DEN ÖNCE BAŞKAN VEKİLLİĞİ YAPTIM

Sözcü’den Ahmet Kaya’nın haberine göre; konuşmasında kendisinin siyasete başladığı dönemde son derece ağır koşullarda teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını, 2004’te belediye meclis üyesi olduğunu anlatan Açanel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben bölgenin ilk belediye meclis üyesi, başkan ve meclis vekilliği görevini yaptım. Fatma Şahin başkan olmadan, ben bölgenin ilk başkan vekilliği görevini yerine getirdim. Yüzümün akıyla görevimi yaptığımı düşünüyorum.”

‘KADINA SEÇİLME HAKKINI AK PARTİ VERDİ’ DEMİŞTİ

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanel, AK Partili Haliliye Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen Kültür El Sanatları Sergisi’nin açılışında yaptığı konuşmada ise, kadınların AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte birçok yasal hakka kavuştuğunu savunarak,

“Kadınlar için 2001’den sonra bir milat yaşandı. Öyle bir milat ki, sosyal hayatta, siyasette, kamuda, bürokraside olmayan kadınlar ve ilk olarak yıllar sonra kadın seçilme hakkını elde etti, partimiz sayesinde” demişti.

Açanal’ın bu açıklaması, etkinliğe katılanlar tarafından, Atatürk’ün 1930 yılında ilk kez kadına belediye seçimlerinde oy hakkı tanıyıp, 1934’te ise yasa ile seçme ve seçilme hakkını vererek TBMM yolu açtığı hatırlatılarak eleştirilmişti.