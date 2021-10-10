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AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı

AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner’e ait servis aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’ndeki servis aracı sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Küle dönen aracın AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner’e ait olduğu öğrenildi.

Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler ak parti araç kundaklama
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