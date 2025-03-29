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AK Partili Mehmet Metiner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olay sözler: ''Reis içeriden vuruldu''

AK Partili Mehmet Metiner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olay sözler: ''Reis içeriden vuruldu''
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AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan için "Reis sadece yalnı bırakılmadı, içeriden de vuruldu" dedi.

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, yaptığı açıklamada vatandaşları sokağa döken sürece karşısında AK Partililerin yeterince tepki göstermediğini ve sessiz kaldığını savundu.

Mehmet Metiner dikkat çeken açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte yalnız bırakıldığını söyledi.

Metiner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında

"Gezi sürecinde hiç kimse çıkıp konuşmadı. 17/25 Aralık’ta hiç kimse çıkıp konuşmadı. Uzunca bir süre hem de. Ekranlara çıkıp konuşan bir kaç kişinin dışında herkes derin bir suskunluğa gömüldü.

FETÖ ile mücadele sürecinde Reis kendisine alenen destek veren bir kaç kişinin dışında yalnızdı. Reis sadece yalnız bırakılmadı, içeriden de vuruldu. Kendi içimizdeki muhalefet daha kıyıcıydı.

15 Temmuz’da onlar meydanlarda yoktu. 16 Temmuz’un mücahitleri olarak zuhur ettiler. Ama onlar hep bir yolunu bulup itibarlı katlarda oldular.

Şimdi de birkaç kişinin dışında çıkıp konuşan, tepki veren yok. Derin bir sessizlik çölündeyiz. En itibarlı katlarda olanlardan çoklarının bir tek paylaşımı bile yok.

Tebrik ediyorum kendilerini. Pek bir akıllılar, vesselam!" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler mehmet metiner ak parti recep tayyip erdoğan protesto eylem ekrem imamoğlu
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