AK Partili Mehmet Metiner'den Diyanet'e ''cuma namazı'' eleştirisi !

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, vatandaşa yasak koyan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Beştepe Millet Camisi'nde 'seçilmiş kişilerle' cuma namazı kılmasını eleştirdi.

Vatandaşa yasak koyan Diyanet, Beştepe'de 'seçilmiş kişilere' cuma namazı kıldırdı

Sosyal medya hesabından Diyanet'i eleştiren Mehmet Görmez'in mesajı şöyle:

"Sağlık gerekçesiyle Cuma namazı yasak mı? Yasak...

Günlük namazlar için dahi camilerimiz kapalı mı? Kapalı...

Bilmeyen de sanır ki Cumhurbaşkanı için açılmış cami.

Ne alınan karar ihlal edilmeliydi ne de bu nahoş "VIP" görüntü canlı yayınla aktarılmalıydı. Çok yazık, çok..."