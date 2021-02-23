AK Partili Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli için karar verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla dün gece gözaltına alınan şüpheli M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli M.Y'nin basın savcılığınca ifadesi alındı. Şüpheli M.Y. daha sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli M.Y.'nin tutuklanmasına karar verildi.



