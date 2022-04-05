AK Partili Şahin bu tokadı görmemiş

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın İHA çalışanı Ahmet Demir’e gözünün önünde tokat attığı anlar sorulan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olayı görmediğini söyledi.

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın Gaziantep’teki çekim esnasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir’e attığı tokat esnasında neden hiçbir şey yapmadığını açıkladı.

Sarıkaya attığı tokatın ardından Ahmet Demir’e 50 bin liralık tazminat ödeyerek Habertürk’teki köşesinde yazmaya devam etmişti. Şahin olayı gerçekten görmediğini ifade ederken o anlarda reji ile arasında geçen diyalogun detaylarını paylaştı. Şahin’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“BEN YAYINA GEÇ KALMIŞTIM”

“Ben yayına geç kalmıştım. Gelir gelmez oturdum. Sizin monitörünüz bu dendi ve oturduk. 40 dakikam vardı ve tek amacım bu programı nasıl verimli geçirebilirimdi.”

“BAŞKANIM SİSTEM ÇÖKTÜ DEDİLER”

“Bana dediler ekrana bakacaksınız ama arkadan bir sesler geliyordu. Muharrem Sarıkaya “sistem çöktü” diyor. Ana monitörden bana dediler ki “Başkanım sistem çöktü buradan yöneteceğiz yayını.”

“GÖRSEM KESİNLİKLE MÜDAHALE EDERDİM”

Ben bu olayı görseydim “Ne oluyor napıyorsunuz?” derdim. Bir televizyoncu beni çok iyi anlayabilir. Ben bu olayı görsem kesinlikle müdahale ederdim. Bu olay sonrası o kadar üzüldüm ki. Eşim bile olayı sonradan anlamış. Bir saniyelik bir olaydan farklı şeyler çıkartılmak istendi.”

“SONRADAN GÖRDÜM”

“Ben eleştirilere saygı duyuyorum. Fark etmiş olsaydım ayağa kalkıp “Sen ne yapıyorsun” diyebilirdim. Sonradan gördüklerimi görseydim “Ne oluyor” derdim. Ben daha sonra yayında çıktığı zaman detaylı olarak gördüm. Ben başka monitöre bakıyordum, rejideki kız bana devam et dedi.”

NE OLMUŞTU?

Muharrem Sarıkaya tarafından kendisine tokat atılan İHA çalışanı Ahmet Demir olay sonrası Türkiye Gazetesi’nden Yılmaz Bilgen’e konuşmuş ve Fatma Şahin hakkında, “Fatma Hanım bizi Belediye çalışanı sanarak ‘neden işinizi doğru yapmıyorsunuz. Böyle bir duruma düşürdünüz’ gibi ifadeler kullandı. Daha sonra Bölge Müdürümüz Orhan Akın olayı anlattı ve hatanın tamamının Sarıkaya kaynaklı olduğunu izah etti. Fatma Hanım bu izahtan sonra özür diledi” ifadelerini kullanmıştı.