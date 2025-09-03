  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Partili Şamil Tayyar iktidara 2017 referandumunun mühürsüz oylarını hatırlattı!

AK Partili Şamil Tayyar iktidara 2017 referandumunun mühürsüz oylarını hatırlattı!

AK Partili Şamil Tayyar iktidara 2017 referandumunun mühürsüz oylarını hatırlattı!
Güncelleme:

CHP İstanbul ilyönetiminin görevden alınmasına karar verilmesinin ardından AK Parti eski milletvekili ve MYK üyesi Şamil Tayyar, sürecin geçmiş seçim kararlarını dahi tartışmaya açabileceğine dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) iki sene önceki İstanbul kongresi, mahkeme kararıyla iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verildi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi. İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap oluşan heyet görevlendirildi.

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, seçim hukukunu sulh hukuk mahkemelerinin belirlemesi halinde geçmişteki tüm seçimlerin meşruiyetinin sorgulanabileceğini vurguladı.

Tayyar, 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunu Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "mühürsüz oy" kararını hatırlatarak, "Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa, ne olur?" diye sordu.

"İstanbul’daki iptal kararının, Ankara’daki kurultay davasını kökten etkileyeceği aşikardır.

Bu silsile böyle devam ederse, Özel dönemi bitecektir.

Bu yorumu dün paylaşmıştım.

Sürece dair, kişisel kanaatimi belirtmek isterim.

Sorunun hem hukuki hem siyasi boyutu vardır.

Hukuk tarihinde emsali olmadığı için sadece siyasiler değil hukukçular da bölünmüş vaziyette.

Fakat, genel olarak seçim hukuku, Yüksek Seçim Kurulu’nun inisiyatifinde değerlendirilir.

Bir de hukuk güvenliği var. Yani kazanılmış hakların korunması.

Misal, zaman aşımı, varsa suçu ortadan kaldırmaz ama kazanılmış hakkı korur.

Eğer, sulh hukuk mahkemesi üzerinden seçim hukuku oluşturulur, hukuk güvenliği korumasız hale getirilirse, her seçim kararı tehdide maruz kalabilir.

Misal, 2017 referandumundaki sandıklar açılmadan mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin seçim kurulu kararı, yarın bir sulh hukuk mahkemesince kaldırılırsa, ne olur?


Veya kıran kırana geçen bir belediye veya milletvekilliği seçiminde yıllar sonra benzer bir durumun yaşanmayacağını kim garanti edebilir?

Ayrıca siyasi açıdan da yaşananların cumhur ittifakına hiçbir faydası yoktur.

Önerim şudur;

CHP meşru zeminde mücadelesini sürdürmeli, iktidar burada hukuki boşluk varsa tartışmaları sona erdirecek adımlara katkı sunmalıdır."

 

text-ad
Etiketler ak parti şamil tayyar chp istanbul 2017 referandumunun mühürsüz oy kararı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ağustos enflasyonu açıklandı; Eylül ayı kira zam tavanı oranı belli oldu Ağustos enflasyonu açıklandı; Eylül ayı kira zam tavanı oranı belli oldu Enflasyon rakamları açıklandı; memur ve memur emeklisi enflasyon farkları belli oldu Enflasyon rakamları açıklandı; memur ve memur emeklisi enflasyon farkları belli oldu Altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırarken, İslam Memiş yeni tahminini açıkladı Altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırarken, İslam Memiş yeni tahminini açıkladı Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf Survivor'un ve sosyal medyanın güzeli rüya gibi bir düğünle evlendi Survivor'un ve sosyal medyanın güzeli rüya gibi bir düğünle evlendi Hakan Sabancı - Hande Erçel ilişkisini bitiren kadın denmişti... Hakan Sabancı - Hande Erçel ilişkisini bitiren kadın denmişti... Yapımı 5 ayda tamamlanıp sahibine teslim edilen lüks yat, 15 dakikada sulara gömüldü! Yapımı 5 ayda tamamlanıp sahibine teslim edilen lüks yat, 15 dakikada sulara gömüldü! Beşiktaş'ta sol kanat için sürpriz transfer atağı: 47 maç, 18 gol, 15 asist.... Beşiktaş'ta sol kanat için sürpriz transfer atağı: 47 maç, 18 gol, 15 asist.... MİT destekli dev operasyonda sürpriz yumurtalardan çıkanlar şok etti MİT destekli dev operasyonda sürpriz yumurtalardan çıkanlar şok etti Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı ? İşte son seçimi anketinin sonuçları Erdoğan mı, İmamoğlu mu, Yavaş mı ? İşte son seçimi anketinin sonuçları
İki CHP'li belediyeye daha operasyon düzenlendi İki CHP'li belediyeye daha operasyon düzenlendi ENAG Ağustos 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Ağustos 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Türkiye'de yüzlerce şubesi olan ünlü giyim markasında işçi kıyımı Türkiye'de yüzlerce şubesi olan ünlü giyim markasında işçi kıyımı Otogarda baba dehşeti: Kızına pompalı tüfekle ateş etti Otogarda baba dehşeti: Kızına pompalı tüfekle ateş etti En sevilen SUV ailesinin büyük ağabeyinin Türkiye'deki satış tarihi kesinleşti En sevilen SUV ailesinin büyük ağabeyinin Türkiye'deki satış tarihi kesinleşti Survivor Nagihan'dan hasta yatağındaki ''yok artık'' dedirten anları olay oldu Survivor Nagihan'dan hasta yatağındaki ''yok artık'' dedirten anları olay oldu Yabancı plakalı araçta gizemli olay: 9 polis hastanelik oldu Yabancı plakalı araçta gizemli olay: 9 polis hastanelik oldu Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını açıkladı; nedeni dikkat çekti! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını açıkladı; nedeni dikkat çekti! Ankara'yı duman ve yanık kokusu kapladı, nedeni kahretti! Ankara'yı duman ve yanık kokusu kapladı, nedeni kahretti! Araç sahiplerine kötü haber: Depoları doldurun akaryakıtta yine, yeniden dev gibi bir zam var! Araç sahiplerine kötü haber: Depoları doldurun akaryakıtta yine, yeniden dev gibi bir zam var!