AK Partili Şamil Tayyar'dan, AK Parti'ye İmamoğlu uyarısı

AK Partili Şamil Tayyar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya yönelik olarak "Siyaset, bugünün muktediri olarak bizi toplumla kavgalı gibi gösteren algıya dönüştü. Artık bize uysallık düşer" diyerek AK Parti'yi uyardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmaların Emniyet ayağı tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 91 kişi savcılık tarafından sorgulanırken AK Partili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaşanan son gelişmelere ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Tayyar, "2017’den sonra, özellikle yeni sistemle birlikte AK Parti, tüm vesayetçi unsurları devletten temizleyip yeni sürecin muktediri oldu. Dün muktedirlere karşı bizi ayakta tutan çatışmacı siyaset, bugünün muktediri olarak bizi toplumla kavgalı gibi gösteren algıya dönüştü. Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e öğüdündeki gibi, artık bize uysallık düşer" ifadelerini kullandı.

İşte Tayyar'ın o paylaşımı:

"AK Parti, hükümet olduğu 2002’den 2016’ya kadar 14 yıl boyunca sandık zaferine rağmen iktidar mücadelesi vermek zorunda kaldı.

Askeri vesayetle, PKK’yla, FETÖ’yle, gezicilerle, çetelerle, lobicilerle uğraştı, kapatma davasına, muhtıraya, darbe girişimine maruz kaldı.

Rabbim nasip etti, partimin ve liderimin siyasi varlığına yönelik tüm siyasi suikast girişimlerine karşı yanında oldum, direndim, karınca kararınca.

Zor zamanlarda arazi olup tehlike geçince goygoyculukta ön saflarda yer alanlar baştacı edilse de mücadelemden pişmanlık duymadım.

Altını çizmekte yarar var; tüm bu kavgalar, millet iradesini tanımayan, temsilcilerine iktidar gücünü kullandırtmak istemeyen harici ve dahili muktedirlere karşı yapıldı.

2017’den sonra, özellikle yeni sistemle birlikte AK Parti, tüm vesayetçi unsurları devletten temizleyip yeni sürecin muktediri oldu.

Dün muktedirlere karşı bizi ayakta tutan çatışmacı siyaset, bugünün muktediri olarak bizi toplumla kavgalı gibi gösteren algıya dönüştü.

Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e öğüdündeki gibi, artık bize uysallık düşer."