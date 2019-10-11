AK Partili Şirin Ünal hakkında suç duyurusu

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara'daki evinde, Ünal'a ait silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin şüpheler sürüyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Nadira Kadirova’nın ölümüyle ilgili AK Partili Ünal hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İHD'den yapılan açıklamada, "Nadira Kadirova cinayetinin ortaya çıkarılması ve Ak Parti milletvekili Şirin Ünal hakkında TCK m. 81-84 ve m. 102 gereği soruşturma yürütülmesi için İHD Merkezi Kadın Komisyonu adına Derneğimiz suç duyurusunda bulunmuştur" denildi.