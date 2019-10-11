  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Ekim 2019 22:15

AK Partili Şirin Ünal hakkında suç duyurusu

İHD, Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin şüpheleri üzerinde toplayan AK Parti Milletvekili Şirin Ünal hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

AK Partili Şirin Ünal hakkında suç duyurusu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara'daki evinde, Ünal'a ait silahtan çıkan kurşunla hayatını kaybeden 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin şüpheler sürüyor.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Nadira Kadirova’nın ölümüyle ilgili AK Partili Ünal hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İHD'den yapılan açıklamada, "Nadira Kadirova cinayetinin ortaya çıkarılması ve Ak Parti milletvekili Şirin Ünal hakkında TCK m. 81-84 ve m. 102 gereği soruşturma yürütülmesi için İHD Merkezi Kadın Komisyonu adına Derneğimiz suç duyurusunda bulunmuştur" denildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
suç duyurusu , ak parti , şirin ünal
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM