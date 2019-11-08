AK Partili Ünal'ın evindeki şüpheli ölümde sıcak gelişme

Nadira Kadirova’nın cesedindeki ikinci delik iddiasının izini süren DW Türkçe, morgda çekilmiş fotoğraflarına ulaştı. Fotoğraflarda, genç kadının koltuk altında bir delik daha olduğu görülüyor.

DW Türkçe, AK Partili vekil Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova’nın cesedinde ikinci bir kurşun deliği olduğu yönündeki iddiaların izini sürdü.

23 yaşındaki Özbekistanlı Kadirova, yaklaşık bir yıldır çalıştığı Şirin Ünal’ın evinde 23 Eylül akşamı şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Kalbinin üzerinde kurşun deliği bulunan Nadirova’nın ölümü, kayıtlara intihar olarak geçmişti. Genç kadının ölümüne sebep olan kurşun, Ünal’ın Beretta marka silahından çıkmıştı.

Ölümünün ardından memleketinde toprağa verilen genç kadının kalbinin üzerinde ikinci bir kurşun deliği olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

DW Türkçe’nin Özbekistan polis kaynaklarından 4 Kasım’da edindiği bilgiye göre toprağa verilmeden önce Kadirova’nın naaşını yıkayan kadınlar, ikinci kurşun deliğini gördüklerini ifade ediyorlardı.

Aynı günlerde Kadirova’nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirova da, kızkardeşinin naaşını son kez gören akrabalarının ikinci bir delikten bahsettiğini teyit ediyordu.

Bu durum Kadirova’nın cinayete kurban gitmiş olabileceği yönündeki iddiaları da kuvvetlendiriyordu.

Kıyafet incelemesinde ikinci delik

DW Türkçe’nin ulaştığı soruşturma dosyasına göre Kadirova’nın, olayın yaşandığı akşam üzerindeki kıyafetlerde yapılan incelemede muğlak bazı ifadeler bulunuyordu. Kıyafetin sol göğüs hizasından giren kurşunun yeri detaylıca anlatılırken, girişin olduğu bölümde silah artıklarının tespit edildiği belirtiliyordu. DW Türkçe’nin görüşüne başvurduğu adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı, silah artığının yakın mesafeden atış yapıldığını gösterdiğini söylüyordu. Ancak rapor, ikinci bir delikten daha bahsediyordu. Bunun için de şu ifadeler kullanılıyordu: “Kıyafetin, ikinci deliğin olduğu bölümünde silah artığına rastlanmamıştır.” Buradaki şüpheli ifade ise ikinci deliğin yerinin tam olarak gösterilmemesiydi. Fincancı’ya göre ikinci delik çıkış deliği de, bağımsız bir kurşun deliği de olabilirdi. Zira silah artığı tespit edilmemiş olması, atışın uzaktan yapıldığı anlamına da gelebilirdi.

DW Türkçe, Kadirova’nın morgda çekilmiş fotoğraflarına da ulaştı. Fotoğraflarda Kadirova’nın sol göğsünde, kalp hizasında bir kurşun girişi olduğu görülüyordu. Aynı mermi çekirdeği sol kürek kemiğinin hemen altından çıkıyor ve olay yeri inceleme tutanaklarına göre genç kadının odasındaki duvara saplanıyordu.

Morgda çekilmiş detaylı fotoğraflarda yaptığımız incelemede Kadirova’nın sol koltuk altında, kaburgasının dirsek hizasındaki bölümünde kurşun deliğine benzer bir delik daha olduğu göze çarpıyordu. Soruşturma dosyasında hiç söz edilmeyen deliğin ikinci bir mermi çekirdeği tarafından açılmış olup olmadığını anlamak için adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı ile bir kez daha irtibata geçiyoruz.

Fotoğrafların net bir kanıya varmaya yeterli olmadığını söyleyen Fincancı, dirsek bölümündeki kanların bir kurşun yarası olma ihtimalini güçlendirdiğini aktarıyor. Beri yandan uzman, deliğin ilk yardım ekibi tarafından Kadirova’yı hayata döndürmek için açılmış olabileceğine de dikkati çekiyor.

Göğüs tüpüyle hayata döndürmeye çalışmışlar

Deliğin ilk yardım ekibi tarafından açılıp açılmadığını anlamak için bu defa Kadirova’ya ait ‘ölü muayene tutanağı’na ulaşıyor ve hayata döndürmek için yapılan işlemleri inceliyoruz. Tutanağın ikinci sayfasında şu ifadelere yer verildiğini görüyoruz: “21:15 sularında 112 tarafından CPR uygulanarak getirildiği, kalp damar cerrahisi ekibinin girişimi, göğüs tüpü uygulamasına rağmen döndürülemediği…”

Koltuk altından açılan delikten, drenajın göğüs boşluğuna gönderilmesi yöntemiyle yapılan ilk yardım müdahalesinin ikinci deliğin nedeni olup olmadığını Fincancı’ya bir kez daha danışıyor ve “Yüksek ihtimalle” yanıtı alıyoruz.

DW Türkçe’ye konuşan Kadirova ailesinin avukatı Birol Öztürk, genç kadının kesin ölüm sebebinin ancak kapsamlı Adli Tıp raporu sonrasında anlaşılabileceğine dikkati çekiyor ve sonuna kadar takipçisi olacağını söylüyor. Zira Öztürk’e göre Kadirova’nın ölüm sebebinin intihar olduğunu söylemek için henüz çok erken ve elde hâlâ yeterli bulgu yok.

‘Nadira’nın gelecek planları vardı’

Peki, ikinci delik bir başka kurşuna ait değilse ve Kadirova kendi canına kıydıysa bunu neden yaptı?

Yakın arkadaşı Leyla Niyazova, polisteki ifadesinde Kadirova’nın kendisine AK Partili Ünal’ın tacizine uğradığını, ailesinin yüzüne bakamayacağını ve bu nedenle intihar etmek istediğini söylemişti.

DW Türkçe, Kadirova birlikte Ünal’ın evinde çalışan diğer bakıcı Khilola (Hilal) Onarboeva ile de telefonda görüştü. Olayın yaşandığı gece ifadesi alınmayan ancak daha sonra çalışma ve oturma izni olmadığı gerekçesiyle sokakta gözaltına alındığı sırada ifadesine başvurulan Hilal, artık Ünal’ın evinde çalışmadığını söylüyor.

Kadirova’nın, ölümünden kısa bir süre önce kendisine “Bilmediğin çok kötü şeyler oldu. Artık ailemin yüzüne bakamam” dediğini aktaran Hilal, bundan başka bir şey bilmediğini söylüyor.

DW Türkçe, Kadirova’nın erkek arkadaşı ile de yüz yüze görüştü. Ölümüne dek genç kadınla beş ay boyunca ilişki yaşayan genç adam, gözleri dolarak Kadirova’yı şöyle anlatıyor: “Çok iyi insandı. Kazandığı tüm parasını ailesine gönderirdi. Şirin Ünal’dan bahsederken ‘Şirin Abim’ derdi. Ağzından ona dair hiç kötü bir şey duymadım.” Buna rağmen genç adama göre Kadirova intihar edecek biri değildi. Hayatı ve yaşamayı çok seviyordu. 20’li yaşlarındaki adam “Durup dururken neden intihar etsin ki” diye de soruyor.

Kadirova’nın ölümüne dair kesin sonuç, iki ay içinde çıkması beklenen kapsamlı Adli Tıp raporu sonrasında belli olacak.