AK Partili üyeler yanlış gruba mesaj attı: Biz niye yardım ediyoruz ?

Ümraniye Belediyesi Meclis üyelerinin haberleşme amacıyla kurduğu WhatsApp grubuna CHP'li Meclis üyelerinin yardıma ihtiyaç duyan kişilerin listesini atmasına AK Parti'li bazı üyeler "Büyükşehir yardım etsin, biz niye yardım ediyoruz ki; hem küfür ediyorlar hem de listeyi veriyorlar" şeklinde yanıt geldi.

Mesajların daha sonra silindiği görüldü. CHP Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Aysun Şengül, söz konusu mesajların kendi aralarında yapılan bir konuşma grubu yerine yanlışlıkla kendilerinin de bulunduğu gruba atıldığını iddia etti.

CHP'li üyeler tarafından silinmeden önce ekran resmi alınan mesajlarda şu ifadeler kullanıldı:

"Büyükşehir yardım etsin. Biz niye yardım ediyoruz. Hem küfür ediyorlar hem de listeyi veriyorlar. Tabi bize yakışan eğer bizden talep ettilerse vermek. Eyvallah ama ben de başkana katılıyorum. İBB bunların değil mi? Neden o yardım etmiyor. Ayrıca 14 ilçe belediyeleri var."

"BİZE OY VERENE YARDIM EDERİZ' ANLAYIŞI GÜDÜLÜYOR"

CHP Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Aysun Şengül, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Belediye Meclis üyeleri olarak ortak bir grubumuz var. Gece geç bir saatte gruba yanlışlıkla, sonradan sildikleri mesajları yazdılar. Arkadaşlarımız söz konusu mesajların ekran görüntülerini almış. Yanlış gruba yazdıklarını fark edip silmişler. Biz meclis üyeleri olarak birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan bizden böyle bilgileri paylaşmamızı isteyip bir yandan da arkadan 'niye yardım ediyoruz. İBB yardım etsin gibi' söylemlerde bulunuyorlar. Bunun o partisi bu partisi olmaz. İlçe belediyesinin normalde her vatandaşa ayrım yapmadan imkanlar içinde yardım etmesi lazım. Senin benim fakirim diye bir şey olamaz. Burada aslında biz bize o verenlere yardım ederiz' anlayışına sahip oldukları orataya çıkıyor aslında"