AK Partili vekil ile AK Partili eski il başkanı birbirine girdi !

Aynı camide cuma namazı kılan AK Parti Çorum Milletvekili ile AK Parti eski Çorum İl Başkanı çıkışta birbirine girdi. Çıkan kavgada milletvekili Erol Kavuncu yaralandı.

Odatv'den Servet Seyfettin Mete'nin edindiği bilgiye göre, olay bugün Çorum'da bir camide yaşandı. Cuma namazı kılan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile AK Parti eski Çorum İl Başkanı Avukat Mehmet Karadağ, namaz çıkışında karşı karşıya geldi.

Aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu söylenen AK Parti’li vekil Erol Kavuncu ile Çorum eski İl Başkanı Mehmet Karadağ arasında önce sözlü tartışma çıktı. Cami cemaatinin araya girmesi sonucu bir süre ikili arasındaki tartışma yatıştı. Ancak, AK Parti’li Milletvekili Erol Kavuncu’nun, AK Parti’li eski il Başkanı Mehmet Karadağ’a küfür etmesi sonucu tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

AK Parti Çorum eski İl Başkanı Mehmet Karadağ, Milletvekili Erol Kavuncu’ya tekme ve yumruk attı. Odatv’nin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, AK Parti’li vekil Kavuncu yediği yumruk darbeleri nedeniyle yaralandı. Kavgayı ise yine camiden çıkan vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Olayda yaralanan Milletvekili Erol Kavuncu hastaneye giderek tedavi altına alınırken, iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmayacağı aktarıldı.

KASET SAVAŞINDAN DOLAYI K AVGA ETTİLER

Edinilen bilgiye göre bir süredir Kavuncu ile Karadağ arasında belediye seçimleri sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle sert rüzgarlar esiyordu. Karadağ, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Çorum Belediye Başkanlığına aday adayı olmuştu.

Aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Karadağ’ın bir “ses kaydı” olduğu ve bu yüzden Genel Merkez tarafından aday gösterilmekten son anda vazgeçildiği iddia edilmişti.

Bu gelişmeler üzerine AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevinde bulunan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde belediye başkanı adayı gösterilmesi beklenen Av. Mehmet Karadağ, Çorum Milletvekill Erol Kavuncu’nun da katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyerek partisinden istifa etmişti.

Toplantıda Karadağ, "Siyasi kumpas ya da şantaj, diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunları Allah'a havale ediyorum. Biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Şahsımız üzerinden AK Parti'nin Çorum'da yerel seçimlerde başarısız olması için çalışan bir ekip ruhudur bu. Sonradan gelişen hadiselere baktığımızda, bu kez şahsımızı bırakıp, AK Parti'nin bazı isimleri üzerinden aynı oyunun devam ettirilmeye çalışıldığını görmekten üzüntü duyuyoruz. Buna alet olan ve 'AK Parti'liyim' diyen kardeşlerimiz varsa derhal bu düşünceyi terk etmelidir" diye konuşmuştu.

Karadağ’ın çevresine kaset olayında, kavga ettiği milletvekili Erol Kavuncu’nun da parmağı olduğunu anlattığı öğrenildi.