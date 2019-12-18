AK Partili vekil kürsüden muhalefete hak verdi: ''Çok kötü bir şey miş''

Meclis Genel Kurulu görüşmelerinde konuşmacılara sürekli laf atan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, kürsüye çıktığında aynı durumla karşılaşınca, hatasını anlayıp, vekillere hak verdiğini söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda, kürsüdeki konuşmacıya laf atma ve sataşma bütçe görüşmelerinde daha da arttı. Meclis’te, kürsüdeki laf atmaları nedeniyle sık sık uyarılan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, kürsüye çıktığında aynı durumla karşılaşınca konuşamadı.

Cora’yı bu kez konuşmak için kürsüye çıktığında CHP ve HDP milletvekilleri aynı tutumla karşıladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir sene boyunca gruplarına atılan lafları toplu iade ettiklerini söyledi

TUTANAKLARA YANSIDI

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde AK Parti grubu adına söz alan Cora konuşurken milletvekilleri laf atmaya başladı. Bu laf atmalar tutanaklara şöyle yansıdı:

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Salih Cora, gel buraya.

CAVİT ARI (Antalya) – Sayın Cora… Sayın Cora…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Salih Bey, Salih Bey, ne yapıyorsun, ne oluyor?

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Salih Cora gel, sana laf atacağız.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Salih Bey… Salih Bey…

SALİH CORA (Devamla) – Arkadaşlar…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Salih Bey, ne konuşuyorsun?

SALİH CORA (Devamla) – Arkadaşlar, ben AK PARTİ iktidarının…

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Senin duruşun yeter Sayın Cora.

SALİH CORA (Devamla) – Arkadaşlar, AK PARTİ’nin 300 milletvekili vardır. Bana yılda 1 defa sıra gelebilir ama size 5-6 defa sıra gelebilir, ona göre dikkat edin.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Salih Bey, bir yıl boyunca attığın lafları baştan iade edeceğiz sana.

CAVİT ARI (Antalya) – Seni konuşturmayacağız.

SALİH CORA (Devamla) – Bana 1 defa laf atabilirsiniz ama ondan sonra sizi pejmürde ederim, şaşırıp kalırsınız, ona göre. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP ve HDP sıralarından gürültüler)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Süleyman Soylu lafı bunlar, olmaz.

SALİH CORA (Devamla) – Sayın Başkanım…

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Başkanım, baştan başlatın.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Yasama ile yürütme ayrı. Yürütmenin hakaretini yasamaya taşıyamazsınız.

SALİH CORA (Trabzon) – Sayın Başkanım…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Bu, yürütmeye yakışan bir hakaret. Yasamanın ağzına yakışmaz, yürütmenin hakareti o.

SALİH CORA (Trabzon) – Arkadaşlar…

BAŞKAN – Sizi seviyorlar, onun için şey yapıyorlar.

SALİH CORA (Devamla) – Başkanım, tekrar…

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) – Her kürsüye çıktığımızda bize laf atıyorsun.

"KABUL EDİYORUM SATAŞMA KÖTÜ BİR ŞEYMİŞ"

Laf atmalar nedeniyle AK Parti’li Cora konuşmasına başlayamadı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Toplu iade efendim. Bir sene boyunca grubumuza attığı lafların toplu iadeleri” diyerek laf atmayı durduktan sonra Cora konuşmaya başladı.

Laf atmalar nedeniyle konuşmaya başlamakta zorlanan Cora’nın ilk sözleri de “Sayın başkanım, değerli milletvekilleri; evet, kabul ediyorum, sataşma çok kötü bir şeymiş, bunu kabul ediyorum; biraz daha dikkatli olacağım” oldu.