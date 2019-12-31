AK Partili vekilden ilginç asgari ücret açıklaması

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ömer Özdemir, asgari ücretin iktidar tarafından belirlenmediğini savunarak, “Asgari ücreti işçi ve işveren sendikalarının bulunduğu komisyon belirler. Hükümetimiz adına orada bulunan bakanımızın rolü hakemliktir” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir’den asgari ücretle ilgili garip bir açıklama yaptı. İktidarın asgari ücretin belirlenmesinde rol oynamadığını savunan Özdemir, AK Parti'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Gerekirse jestimizi yaparız” şeklindeki açıklamayı da ilginç bir şekilde yorumladı.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir partisinin Konya il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci’nin haberine göre, Özdemir, 2020 yılı için belirlenen yeni asgari ücret düzenlemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin iktidar tarafından belirlenmediğini savunan Özdemir, “Asgari ücreti işçi ve işveren sendikalarının bulunduğu komisyon belirler. Hükümetimiz adına orada bulunan bakanımızın rolü hakemliktir. Dolayısıyla işçi temsilcisi sendikaların ve işveren tarafının bulunduğu bir ortamda hükümet sadece oraya nezaret etmekte. Bu sebeple asgari ücreti hükümetin belirlediğini söylemek yanlıştır” diye konuştu.

AK Parti’Lİ VEKİL, ERDOĞAN’IN ‘JESTİMİZİ YAPARIZ’ MESAJINA AÇIKLIK GETİRDİ

AK Parti'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, jest yaparak asgari ücreti bir miktar daha artırabileceği yönündeki algıya da açıklık getiren Özdemir, “Cumhurbaşkanımızın jestimizi yaparız açıklaması ‘Biz hakemlikte işveren tarafına yükleniriz. Hiç olmazsa biz işçiden yana tavır alalım. Komisyona da bu yönde tavsiyelerde bulunuruz’ demektir” yorumunda bulundu.

AK Parti'li vekil Özdemir, Türkiye ekonomisinin daha iyi noktalara gelip üretim ve ihracatımızı arttırdığımızda asgari ücrette vatandaşların memnun olacağı seviyelere geleceğini söyledi.