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  3. 05 Eylül 2018 17:19

AK Partili vekilden ittifak açıklaması

AK Parti Konya Milletvekili Sorgun, cumhur ittifakı hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Partili vekilden ittifak açıklaması
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AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, cumhur ittifakının yerel seçimlerde de yapılabileceği konusunda yeşil ışık yaktı.
 
Ahmet Sorgun, “Bir mezara bir de pazara kadar olan ittifak vardır. Pazarlıklara yapılan ittifak pazara kadar sürer, gönül birliği ile yapılan ittifak ise mezara kadar sürer”, dedi.

Konya’da gazetecilere konuşan Sorgun sözlerini şöyle sürdürdü “İttifakla ilgili kapılar kapatılmış değil, her iki parti açısından da kesin karar verilmiş değil, diye açıklamalarda bulunan Sorgun, MHP’nin alacağı karara ilişkin ise sağduyu kararların çıkmasını umarız, bekleriz”

Sözcü

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