  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Partili milletvekili yüreklerimizi parçaladı: Meğer 500 bin TL ile geçinemiyormuş!

AK Partili vekilden tepki çeken rest: ''Maaşımı ve emekli maaşımı vereyim gel bir ay idare et''

Güncelleme:

Türkiye'de aralıksız süren zam yağmurları, gelir adaletsizliği, düşük emekli maaşları ve yüksek enflasyon karşısında vatandaşın beli hergün biraz daha bükülürken, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın yaptığı "Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et" açıklama büyük tepki çekti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği sırada skandal açıklamalara imza atarak milletvekili maaşıyla geçinmekte zorluk çektiğini söyledi.

Maaşının yetmediğini söyleyen Özcan, "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap." ifadelerini kullandı.

Özcan kendisine yöneltilen "500 bin TL yetmiyor mu ?" sorusuna da "Bir daha söylüyorum, herkese verebiliriz. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın. Başka bir şey söylemiyorum." yanıtını verdi.

Özcan "Ne gibi giderleriniz var?" sorusunu da arabasını ve mazotunu devletin karşılamadığını, uçaklara bedavaya binmediğini sadece basit bir indirim uygulandığını söyleyerek yanıtladı.

Özcan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Şimdi mesela şöyle zannediyorlar; arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Hayır, arabamızın mazotunu falan vermiyor. Hayır, hiç beleş uçak falan yok. Uçaklarda indirim yok, çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira ise, 2 bin 900 lira, 2 bin 800 lira. 100 lira 200 lira indirim bu. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zammı yiyoruz. Söyleye söyleye beş defa zam yaptılar. Kaldığımız otel... ben misafirhanede kalıyorum, otelde kalıyorum; habire zam yapıyorlar. Gelin, bir daha söylüyorum…

Özcan'ın açıklamaları üzerine bir gazeteci "Aramızda yardım toplayalım vekilim o zaman" diyerek tepki gösterdiği duyudldu.

 

HalkTV

Bu Haberleri Kaçırma...

Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı
Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı
İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı!
İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı!
Ne gram, ne çeyrek... Altın fırladı, yatırımcının tercihi değişti
Ne gram, ne çeyrek... Altın fırladı, yatırımcının tercihi değişti
Eş katili caniden öldürüğü eşinin ailesine saç baş yolduran mektup!
Eş katili caniden öldürüğü eşinin ailesine saç baş yolduran mektup!
Dev bankadan gümüş için ''hormonlu altın'' deyip 2026 yılı tahminlerini güncelledi
Dev bankadan gümüş için ''hormonlu altın'' deyip 2026 yılı tahminlerini güncelledi
Konteynerdeki kanlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulmuştu.... 6 ay sonra ayağa kalktı!
Konteynerdeki kanlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulmuştu.... 6 ay sonra ayağa kalktı!
Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi!
Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi!
Aile Sağlığı Merkezi'nde doktora şiddet: Saldırgan müezzin çıktı!
Aile Sağlığı Merkezi'nde doktora şiddet: Saldırgan müezzin çıktı!
Etiketler ak partili milletvekili geçinemiyormuş 500 bin tl yetmiyor mu mestan özcan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! En düşük emekli maaşına 1.062 TL'cik zam günler sonra Resmi Gazete'de... En düşük emekli maaşına 1.062 TL'cik zam günler sonra Resmi Gazete'de... Yeni bir binadaki dairenin tavanı çöktü! Facianın ucuz atlatıldığı anlar kamerada Yeni bir binadaki dairenin tavanı çöktü! Facianın ucuz atlatıldığı anlar kamerada Galatasaray’ın Play-Off'taki muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray’ın Play-Off'taki muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi gecesine damgasını vuran gol: 90+8'de kalecisinden geldi! Şampiyonlar Ligi gecesine damgasını vuran gol: 90+8'de kalecisinden geldi! FED yılın ilk faiz kararını açıkladı FED yılın ilk faiz kararını açıkladı Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı Huzurevindeki vahşette gözü dönmüş katil kendini böyle savundu; cezası da belli oldu! Huzurevindeki vahşette gözü dönmüş katil kendini böyle savundu; cezası da belli oldu! Çocuğunu öldürüp intihar etti, cansız bedenlerini ise yeğeni buldu! Çocuğunu öldürüp intihar etti, cansız bedenlerini ise yeğeni buldu! Çatıda eylem var! Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler çatıya çıktı! Çatıda eylem var! Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler çatıya çıktı!
Balıkesir'de toprak kayması; 145 yolcu taşıyan yolcu treni raydan çıktı! Balıkesir'de toprak kayması; 145 yolcu taşıyan yolcu treni raydan çıktı! Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı! Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı! Kolombiya'da uçak kazası; kurtulan olmadı! Kolombiya'da uçak kazası; kurtulan olmadı! Asrın felaketinin yıktığı Nurdağı'nın kabustan 3 yıl sonraki hali böyle görüntülendi Asrın felaketinin yıktığı Nurdağı'nın kabustan 3 yıl sonraki hali böyle görüntülendi Bir saç baş yolduran ''kiralık ev'' ilanı daha! Ev sahibinin şartı ''pes'' dedirtti! Bir saç baş yolduran ''kiralık ev'' ilanı daha! Ev sahibinin şartı ''pes'' dedirtti! AK Parti'nin ''mega projesi'' hayal oldu! ''Müjde'' denmişti, tam 9 yıl ertelendi! AK Parti'nin ''mega projesi'' hayal oldu! ''Müjde'' denmişti, tam 9 yıl ertelendi! Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi! Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi! Survivor adasının en çok merak edilen sorularından biri yanıt buldu Survivor adasının en çok merak edilen sorularından biri yanıt buldu