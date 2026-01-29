AK Partili vekilden tepki çeken rest: ''Maaşımı ve emekli maaşımı vereyim gel bir ay idare et''

Türkiye'de aralıksız süren zam yağmurları, gelir adaletsizliği, düşük emekli maaşları ve yüksek enflasyon karşısında vatandaşın beli hergün biraz daha bükülürken, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın yaptığı "Ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et" açıklama büyük tepki çekti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği sırada skandal açıklamalara imza atarak milletvekili maaşıyla geçinmekte zorluk çektiğini söyledi.

Maaşının yetmediğini söyleyen Özcan, "Şöyle söyleyeyim; ben emekli maaşımla milletvekili maaşımı sana vereceğim, sen de gel bunları bir ay içerisinde idare et, yap." ifadelerini kullandı.

Özcan kendisine yöneltilen "500 bin TL yetmiyor mu ?" sorusuna da "Bir daha söylüyorum, herkese verebiliriz. Benim yaşadığım ödemelerimi ve gelirimi size vereceğim; buyurun, siz bu işin altından kalkın çıkın. Başka bir şey söylemiyorum." yanıtını verdi.

Özcan "Ne gibi giderleriniz var?" sorusunu da arabasını ve mazotunu devletin karşılamadığını, uçaklara bedavaya binmediğini sadece basit bir indirim uygulandığını söyleyerek yanıtladı.

Özcan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Şimdi mesela şöyle zannediyorlar; arabayı devlet veriyor zannediyorlar milletvekillerine. Hayır, devlet araba vermiyor. Hayır, arabamızın mazotunu falan vermiyor. Hayır, hiç beleş uçak falan yok. Uçaklarda indirim yok, çok basit bir indirim. Normalde 3 bin lira ise, 2 bin 900 lira, 2 bin 800 lira. 100 lira 200 lira indirim bu. Meclis'te yemeklerin hepsine zam yaptılar! Sizin yüzünüzden zammı yiyoruz. Söyleye söyleye beş defa zam yaptılar. Kaldığımız otel... ben misafirhanede kalıyorum, otelde kalıyorum; habire zam yapıyorlar. Gelin, bir daha söylüyorum…

Özcan'ın açıklamaları üzerine bir gazeteci "Aramızda yardım toplayalım vekilim o zaman" diyerek tepki gösterdiği duyudldu.

HalkTV