  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Partili vekili sınavsız diploma skandalı iddiaları sonrası biyografisinden o üniversiteyi çıkardı

AK Partili vekili sınavsız diploma skandalı iddiaları sonrası biyografisinden o üniversiteyi çıkardı

AK Partili vekili sınavsız diploma skandalı iddiaları sonrası biyografisinden o üniversiteyi çıkardı
Güncelleme:

Türkiye'yi sarsan kopya e-imza ve sahte diploma skandalında her gün yeni bir detay ortaya çıkarken, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın biyografisinden sınavsız diploma verdiği öne sürülen Balkan Üniversitesi’ni çıkardığı görüldü.

Türkiye, günlerdir sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın 'çökertildiğini' duyurduğu bir çete, e-imzaları kopyalayarak e-Devlet sistemine sızdı ve para karşılığında sisteme resmi üniversite diplomaları işlediği ortaya çıkmıştı.

Halktv'nin haberine göre, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, "sınavsız diploma veren üniversite" iddiası ile gündeme gelen Balkan Üniversitesi'ni biyografisinden sildi.

Erkan'ın, eski biyografisinde, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi hukuk alanında tamamladığı görülüyordu. Erkan’ın, güncellenen biyografisinden "Balkan Üniversitesi" ifadesi çıkarıldı.

Yeni metinde Erkan’ın yalnızca Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğu bilgisi yer aldı.

HalkTV

text-ad
Etiketler Necmettin Erkan ak parti milletvekili sınavsız diploma diploma sahte diploma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Hyundai'den dev geri çağırma: Bazı Hyundai modelleri geri çağrıldı! Hyundai'den dev geri çağırma: Bazı Hyundai modelleri geri çağrıldı! Orman yangını büyürken onlar kamp sandalyesinde alevleri izledi! Orman yangını büyürken onlar kamp sandalyesinde alevleri izledi! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar! Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Karnı burnunda tatil pozları ortalığı karıştırdı Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Karnı burnunda tatil pozları ortalığı karıştırdı Arkadaş arkadaşa deniz eğlencesi faciayla sona erdi: 2 genç hayatını kaybetti Arkadaş arkadaşa deniz eğlencesi faciayla sona erdi: 2 genç hayatını kaybetti Bu anketin sonuçları olay olacak: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var! Bu anketin sonuçları olay olacak: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var! Sıkı bir diyetle 8 kilo veren Göksel son imajıyla olay oldu Sıkı bir diyetle 8 kilo veren Göksel son imajıyla olay oldu Sahte diploma ve ehliyet skandalında Nagehan Alçı'dan canlı yayında skandal itiraf! Sahte diploma ve ehliyet skandalında Nagehan Alçı'dan canlı yayında skandal itiraf! AK Partili isimden Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık için dikkat çeken çağrı AK Partili isimden Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık için dikkat çeken çağrı
Balıkesir'de deprem Balıkesir'de deprem 33 yıl hapis cezası bulunan firari bakın nereden çıktı 33 yıl hapis cezası bulunan firari bakın nereden çıktı AK Parti'nin kira zam sınırı uygulamasının faturası ağır oldu: Dava yağmuru başladı! AK Parti'nin kira zam sınırı uygulamasının faturası ağır oldu: Dava yağmuru başladı! YouTube kanalına erişim engeli getirilen Fatih Altaylı'dan ilk açıklama YouTube kanalına erişim engeli getirilen Fatih Altaylı'dan ilk açıklama Fethiye'deki trafik canavarı dehşet saçtı: Önce çarptı, sonra ezerek kaçmaya çalıştı! Fethiye'deki trafik canavarı dehşet saçtı: Önce çarptı, sonra ezerek kaçmaya çalıştı! Hain darbe girişiminin 1 numarası: ''Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Abidin Ünal işi bana yıktı!'' Hain darbe girişiminin 1 numarası: ''Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Abidin Ünal işi bana yıktı!'' Merhum usta oyuncu Münir Özkul’un eşi Umman Özkul vefat etti Merhum usta oyuncu Münir Özkul’un eşi Umman Özkul vefat etti Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti! Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti! Yargıtay plaj işgalcisi işletmenin yetkililerine ''kıyılar halkındır'' deyip hapis cezasını onadı Yargıtay plaj işgalcisi işletmenin yetkililerine ''kıyılar halkındır'' deyip hapis cezasını onadı Kocasını hastaneden kovdurup, doğumhaneye gitti Kocasını hastaneden kovdurup, doğumhaneye gitti