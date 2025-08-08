AK Partili vekili sınavsız diploma skandalı iddiaları sonrası biyografisinden o üniversiteyi çıkardı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Türkiye'yi sarsan kopya e-imza ve sahte diploma skandalında her gün yeni bir detay ortaya çıkarken, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın biyografisinden sınavsız diploma verdiği öne sürülen Balkan Üniversitesi’ni çıkardığı görüldü.
Türkiye, günlerdir sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor.
İçişleri Bakanlığı’nın 'çökertildiğini' duyurduğu bir çete, e-imzaları kopyalayarak e-Devlet sistemine sızdı ve para karşılığında sisteme resmi üniversite diplomaları işlediği ortaya çıkmıştı.
Halktv'nin haberine göre, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, "sınavsız diploma veren üniversite" iddiası ile gündeme gelen Balkan Üniversitesi'ni biyografisinden sildi.
Erkan'ın, eski biyografisinde, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi hukuk alanında tamamladığı görülüyordu. Erkan’ın, güncellenen biyografisinden "Balkan Üniversitesi" ifadesi çıkarıldı.
Yeni metinde Erkan’ın yalnızca Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğu bilgisi yer aldı.
HalkTV
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol