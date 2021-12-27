AK Partili vekilin 10 bin TL'lik kemeri olay oldu

Vatandaş yağmur gibi yağan zamlarla yeni yıla geçim derdi ile girmeye hazırlanırken, AK Partili milletvekili Canan Kalsın'ın "lüks" kemeri büyük tepki çekti.

AK Partili milletvekili Canan Kalsın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taktığı kemerla dikkat çekti.

Fransız Louis Vuitton kemerin fiyatı dudak uçuklattı.

Kalsın paylaşımında, “Yıl 2001 … İstanbul Kadın Kolları başkanıydım. Hani sizin ‘Genel Başkanınız muhtar dahi olamaz’ dedikleri günlerden… Hatem Hanım yürüyerek gider - gelirdi neredeyse… Ve onların emanetini Allah 20 yıldır taşıma ve bu yüce millete hizmet etmeyi nasip etti” ifadelerini kullandı.

Kemerin şu anki fiyatı 850 dolar ila bin 100 dolar arasında değişiyor.