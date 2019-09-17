  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Eylül 2019 20:58

AK Partili vekilin ağabeyi Enver Yıldız tutuklandı !

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim turunda çıkan kavgada 4 kişi ölmüştü. AK Partili vekilin abisi Enver Yıldız "adam öldürme ve yaralama" suçundan tutuklandı.

AK Partili vekilin ağabeyi Enver Yıldız tutuklandı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Urfa’nın Suruç ilçe merkezinde 14 Haziran 2018 tarihinde AK Parti Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının silahlı saldırısı sonucu çıkan ve daha sonra yaralıların kaldırıldığı hastanede devam eden, 4 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan AK Partili vekilin ağabeyi şüpheli Enver Yıldız teslim oldu. Yıldız, tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, 15 aydır firari olarak saklanan Enver Yıldız, bugün (17 Eylül) yakını ve aşiretine mensup yaklaşık 50 kişi ile Şanlıurfa Adliyesi'ne gelerek teslim olmuştu.

Yıldız savcılık ifadesi ardından “adam öldürme ve yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şenyaşar ailesi oturma eylemi yapmıştı

Saldırıda eşi Hacı Esvet Şenyaşar ve oğulları Celal Şenyaşar ile Adıl Şenyaşar’ı kaybeden Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, yargı sürecinde ilerleme olmadığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi başlatmıştı. Saldırıda AK Partili vekil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız da yaşamını yitirmişti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tutuklama , suruç , şanlıurfa , enver yıldız
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM