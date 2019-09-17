AK Partili vekilin ağabeyi Enver Yıldız tutuklandı !

Urfa’nın Suruç ilçe merkezinde 14 Haziran 2018 tarihinde AK Parti Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının silahlı saldırısı sonucu çıkan ve daha sonra yaralıların kaldırıldığı hastanede devam eden, 4 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan AK Partili vekilin ağabeyi şüpheli Enver Yıldız teslim oldu. Yıldız, tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, 15 aydır firari olarak saklanan Enver Yıldız, bugün (17 Eylül) yakını ve aşiretine mensup yaklaşık 50 kişi ile Şanlıurfa Adliyesi'ne gelerek teslim olmuştu.

Yıldız savcılık ifadesi ardından “adam öldürme ve yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şenyaşar ailesi oturma eylemi yapmıştı

Saldırıda eşi Hacı Esvet Şenyaşar ve oğulları Celal Şenyaşar ile Adıl Şenyaşar’ı kaybeden Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, yargı sürecinde ilerleme olmadığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi başlatmıştı. Saldırıda AK Partili vekil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız da yaşamını yitirmişti.