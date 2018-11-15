AK Partili vekilin amcası ölü bulundu

İsviçre'den gün önce Karaman'a gelen ve kendisinden haber alınamayan Recep Eser (56), evinde ölü bulundu. Recep Eser'in AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in amcası olduğu öğrenildi.



Olay, saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi 1280 Sokakta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser'in İsviçrede yaşayan amcası Recep Eser, 3 gün önce Karaman'daki evine geldi. Yalnız yaşayan Eser'den haber alamayan yakınları bugün polis ve sağlık ekipleri ile birlikte eve geldi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Recep Eser'in hayatını kaybettiği belirledi. Ekipler evde yaptıkları ilk incelemede boş ilaç kutularına rastladı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Eser'in cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı duyarak Eser'in evinin önüne gelen AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ve yönetim kurulu üyeleri yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.