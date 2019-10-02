AK Partili vekilin evinde şüpheli ölüm: ''Soruşturmanın yönünü değiştirmek istiyorlar''

AK Parti milletvekili Şirin Ünal’ın evinde 1 yıldır çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın intiharıyla ilgili soruşturma dosyasında Ünal’ın “şüpheli” olmadığı ortaya çıktı. Savcılığın, Leyla Niyazova’nın anlatımıyla gün yüzüne çıkan taciz olayını da “çelişkili” bulduğu öğrenildi. Gerekçe olarak evde çalışan diğer kadın çalışanın, ifadesinde aynı olayı anlatmaması.



Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, ailenin avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden, Kadirova’nın ölümünün şüpheli olduğunu, Şirin Ünal’ın korunduğunu belirtti. Savcılığın olayı araştırmak yerine; tanıklara Nadira’nın fuhuş yapıp yapmadığı sormasını eleştiren Erden, “Nadira’nın fuhuş yapıp yapmadığını sormak, soruşturma sürecini Nadira açısından kirletmeye yönelik bir uğraştır. Yapılmak istenen soruşturmanın yönünü değiştirmek ve kendilerini haklı çıkarmaya dair uğraştır” dedi.

Kadirova ailesi, bir haftadır “korktuğu” için avukat tutmaktan kaçınıyordu. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden dosyanın avukatlığını üstlendi. Yakından takip ettiklerini belirten Tozbey, şunları kaydetti: “Nadira’nın intihar şekli, bir gece önce yakın arkadaşına “cinsel saldırıya” uğradığına dair sözleri, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın 2 gün içerisinde otopsi ve Adli Tıp raporunu hızlıca aldırıp Nadira’nın cenazesini ülkesine göndermesi, bürokratik işlemlerin iki gün içinde halledilmesi, intihar ettiğine dair açıklamalar yapılması Nadira’nın ölümünü şüpheli hale getirmiştir.”