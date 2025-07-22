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AK Partili vekilin hayat pahalılığı isyanı olay oldu

AK Partili vekilin hayat pahalılığı isyanı olay oldu
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AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, katıldığı programda hayat pahalılığına isyan etti. Cıngı, ''Biz de pazara, markete gidip alışveriş yapıyoruz, 'ya bu ne' diyoruz'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kayseri’de katıldığı bir yerel televizyonu kanalında gazeteciler Tolga Yılmaz Doğan Havur’un gündeme dair sorularını yanıtladı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Cıngı, Gazeteci Tolga Yılmaz’ın “Çarşı da Pazar da en çok neyle karşılaşıyorsunuz? Enflasyon ne zaman tek haneli rakamlara inecek” şeklindeki sorusu üzerine itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Vatandaşların en çok enflasyondan şikayet ettiğini söyleyen Cıngı, kendisinin de çarşı pazardaki fiyatlar karşısında şok yaşadığını söyledi. AK Partili Cıngı, “Enflasyon, hayat pahalılığı şu anda ülkenin önemli problemlerinden biri. Biz de çarşı, pazara çıktığımız zaman vatandaşlarımız bize bundan dert yanıyor. Biz de pazara, markete gidip alışveriş yapıyoruz,’ ya bu ne’ diyoruz.” İfadelerini kullandı.

"ŞOKE OLDUM"

AK Partili Cıngı aldığı bir mide ilacının da fiyatının son birkaç yılda 20 liradan 200 liraya yükseldiğini fiyat artışı karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi. Çıngı kendisini hayrete düşüren olayı şöyle anlattı:

"Seçim döneminde midem yandı. Talcid alayım dedim. Ya, bir tane Talcid aldım. Sonra, 'Kaç lira?' dedim. '200 lira' dedi. En son 20-25 liraya almıştım. Şoke oldum inanın"

Sözcü

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Etiketler ak parti Murat Cahit Cıngı hayat pahalılığı
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