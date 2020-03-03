Van’ın Başkale ilçesinde depremden etkilenen köyleri ziyarete giden AK Partililer birbirine girdi. Silahların çekildiği kavgada yaralanan AK Parti İlçe Başkan adayı Orhan Caner hastanede tedavi altına alındı. Caner, yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Başkale İlçe Başkanı Muğdat Saruhan’ın aralarında bulunduğu heyet, depremin vurduğu Özpınar ve Gelenler köyüne gitti.

Bu hafta sonu yapılacak kongrede aday olan Orhan Caner de heyet ile birlikte köy gezisine katıldı. Bu sırada Muğdat Saruhan ve Orhan Caner arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saruhan ve oğlu Mervan Saruhan, ilçe başkan adayı Orhan Caner’e saldırdı.

Kavgayı araya giren köylüler ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uzun namlulu silahlarla birbirlerine tehditler ve ağır hakaretler savuran AK Parti'liler, İl Başkanı Türkmenoğlu ve köylülerin çabasıyla ayrıldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Hastaneye kaldırılan il başkan adayı Orhan Caner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ilçe başkanlığına aday olduğu için mevcut başkan ve oğlunun saldırısına uğradığını” savundu. Caner’in hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.