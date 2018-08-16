AK Partilileri taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Van'dan, Ankara'da düzenlenecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne giden kadınları taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, biri ağır 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'ne katılmak üzere yola çıkan kadınları taşıyan, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Gevaş ilçesi Balaban mevkisinde karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı, otobüsteki 12 kişi de hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.